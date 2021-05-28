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7 неожиданных блюд с соевым мясом – от соуса для макарон до голубцов

28 мая, 12:17

Ирина Маслова

Это мясо прекрасно сочетается практически со всем, а по вкусу не уступает обычному

Соевое мясо по-испански Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/

Соевое мясо переживает вторую волну популярности. В 90-е его ели, в основном от безысходности, сегодня его едят те, кто придерживается зожа или вообще решил отказаться от пищи животного происхождения. Если кто помнит, то соевое мясо – очень достойное по вкусу и сочетается с любыми овощами. Оно быстро готовится и хорошо насыщает. Так что эти 7 блюд могут вполне дополнить полезный семейный ужин.

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Соевое мясо с овощами

Фото: instagram.com/vegblog_marina/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. На 15 минут залить соевое мясо теплой водой. Нарезать морковь кольцами.
  2. В сотейнике с водой потушить овощи до полуготовности. Залить 100 г йогурта. Тушить 25 минут.
  3. Выложить овощи к мясу, добавить йогурт и специи. Протушить несколько минут.

Соевое мясо по-испански

Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замочить соевое мясо в горячей воде и добавить 1 столовую ложку соевого соуса. Слить и отставить в сторону.
  2. Добавить чеснок, лук, морковь и картофель в большую кастрюлю. Добавить немного воды и готовить 5 минут, постоянно помешивая.
  3. Добавить муку и готовить еще минуту. Добавить вино и готовить несколько минут.
  4. Добавить бульон и томатную пасту. Перемешать и довести до кипения.
  5. Добавить 1 столовую ложку соевого соуса, соевое мясо, лавровый лист, перец и соль. Перемешать, накрыть и тушить примерно 20 минут.
  6. Добавить замороженный горошек и готовить еще минут 10 (или пока овощи не будут готовы).

Соевое мясо по-корейски

Фото: instagram.com/elena__zhitnikova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замочить соевое мясо в кипятке на 10 минут. Морковь натереть на терке для корейской моркови, добавить соль, сахар и хорошенько размять руками до появления сока.
  2. Мясо нарезать соломкой и отправить к моркови.
  3. Остальные ингредиенты смешать вместе и прогреть в микроволновке около минуты. После заправить салат и дать немного настояться.
  4. После по желанию можно добавить соль, сахар или уксус.

Голубцы с соевым мясом

Фото: instagram.com/lovebroccoly/

Ингредиенты

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Для соуса

Способ приготовления

  1. Соевое мясо залить кипятком, добавить соевый соус, измельченную зелень, специи. Оставить на 2 часа.⁣⁣⠀
  2. Отварить капустные листья в воде до полуготовности.
  3. ⁣⁣Мясо отжать от маринада. Маринад не выливать. Измельчить в блендере. Добавить к мясу половину моркови, натертой на мелкой терке, мелко нарезанную половину луковицы, соль, перец, рис.⁣⁣⠀
  4. Сформировать голубцы. Сложить в сковороду.
  5. Соединить все ингредиенты для соуса, залить голубцы. Тушить до готовности на медленном огне.

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Макароны по-флотски с соевым фаршем

Фото: instagram.com/vegetarian_vegfood/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Фарш замочить в кипятке на 15 минут, промыть, отжать. Добавить специи, соевый соус. Оставить мариноваться на 30 минут.
  2. Макароны отварить, обжарить фарш, томатную пасту и лук на сковороде.
  3. Добавить натертый на крупной терке помидор без кожицы, посолить и тушить 5 минут.
  4. Фарш соединить с макаронами, перемешать.

Запеченное соевое мясо

Фото: instagram.com/baker_vegan/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Соевое мясо отварить в течение 10 минут.
  2. Слить воду и отжать мясо, дать остыть.
  3. Смешать все оставшиеся ингредиенты с соей. Соуса должно быть столько, чтобы он обволакивал кусочки.
  4. Выложить в форму и запекать 30-40 минут при 180 градусах.
  5. По желанию под соевое мясо можно положить картофель, тогда время запекания немного увеличится.

Соевое мясо с кабачком

Фото: instagram.com/veggy_mash/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Залить соевое мясо кипятком , добавить 1 ст. ложку соевого соуса и отставить на время в сторону.
  2. В глубокой сковороде на сильном огне обжарить нарезанные брусочками кабачки до золотистой корочки и нужной вам мягкости. Если нужно, добавьте немного масла.
  3. Смешать уксус, чеснок, соль. Добавить эту смесь в кабачки и перемешать. Переложить кабачки в отдельную емкость.
  4. С соевого мяса слить воду и слегка отжать. Просушить на разогретой сковороде.
  5. Нарезать лук тонкими полукольцами и отправить в сковороду. Туда же добавить немного масла.
  6. Тушить на среднем огне 3-4 минуты, постоянно помешивая.
  7. Добавить соевый соус, бальзамический уксус и все специи.
  8. Перемешать и готовить, пока вся жидкость не испарится.
  9. Соединить кабачки и мясо, сверху посыпать кунжутными семечками.

Здесь узнаете, как правильно выбирать соевый соус и в какую еду его лучше добавлять.

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