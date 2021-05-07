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7 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 мая, 08:20

Ольга Козачок

День радио, Светлая пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 7 мая

7 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 7 мая? День радио. Светлая пятница после Пасхи – в православном календаре. Евсеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 мая.

Какой сегодня праздник

7 мая в православной церкви отмечается Светлая пятница Пасхальной недели. Также в этот день чтится память мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других, преподобного Фомы, юродивого, преподобного Елисаветы, чудотворицы. Празднование икон Божией Матери "Живоносный источник", Молченской.

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В народе 7 мая отмечался Евсеев день. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес. В Светлую пятницу был Прощеный день, его особо торжественно отмечали молодожены, к которым приходили близкие родственники.

Приметы на 7 мая

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