7 ароматных блюд в горшке, которые непременно стоит попробовать

Фото: instagram.com/minskpodsousom/

Еда, приготовленная в горшках, – всегда успех. К примеру, свинина, которую нужно знать, как правильно приготовить, в горшках получается невероятной. Ну и еще один момент – подача еды в таком вот виде (в горшках) – эффектна и аппетитна. В этой подборке – 7 вариантов блюд, которые нужно обязательно попробовать.

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Охотничьи колбаски с картофелем

Фото: instagram.com/niznekamsk_recepti_menu/

Ингредиенты

Картофель – 1 кг

Охотничьи колбаски – 6 шт.

Лук – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Сметана – 1 ст.

Бульон – 700 мл

Сладкая паприка – 1 ч. л.

Растительное масло

Соль, перец горошком, зелень, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками и чуть обжарить в растительном масле. Лук мелко порезать и обжарить вместе с грибами. Колбаску порезать кружочками. Положить в горшочки слоями: грибы с луком, охотничьи колбаски, картофель. Сметану смешать с бульоном, посолить, поперчить и залить в горшочки. Поставить в холодную духовку и готовить при температуре 150 градусов около часа. Перед подачей посыпать зеленью.

Пельмени с грибами в горшке

Фото: instagram.com/katty_joy.english/

Ингредиенты

Пельмени – 450 г ⠀

Шампиньоны – 6 шт.

Лук – 1 шт.⠀

Сливки 10% – 100 мл ⠀

Сыр твердый – 70 г ⠀

Майонез на выбор – 2 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Отварить пельмени в подсоленной воде до состояния аль денте. ⠀ Нарезать грибы и лук, поджарить до золотистой корочки. Слегка подсолить и поперчить. Натереть сыр. Когда пельмени сварились, а грибы прожарились, нагреть духовку до 180 градусов. В два горшка сложить слоями: пельмени, слой грибы/лук и так далее. Залить сливками. Выложить сверху майонез, присыпать тертым сыром и специями. ⠀ Поставить в хорошо разогретую до 180-200 градусов духовку на 20 минут или пока сыр не превратится в золотистую корочку. ⠀

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Куриное филе с грибами в горшке

Фото: instagram.com/minskpodsousom/

Ингредиенты

Лук репчатый – 2 шт.

Шампиньоны – 250 г

Куриное филе – 1 шт.

Сметана – 200 г

Твердый сыр – по вкусу

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Порезать лук полукольцами. Обжарить на подсолнечном масле до прозрачности. Крупно порезать шампиньоны, добавить к луку, обжарить до готовности, посолить и добавить приправы по вкусу. Мелко нарезать куриное филе, обжарить на растительном масле до изменения цвета на белый, посолить, добавить специи по вкусу. Переложить филе к луку с грибами, добавить сметану, перемешать. Разложить по горшочкам, потереть сверху сыр, накрыть крышечками – отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Снять крышки с горшочков, запекать еще 10 минут при 110 градусах.

Гречка с грибами в духовке

Ингредиенты

Гречка – 150 г

Грибы – 5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Зубчик чеснока – 1 шт.

Лук – 1/4 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления

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Гречку перебрать, сложить на сковороду, добавить лавровый лист. Жарить гречку нужно только несколько минут, чтобы она подсохла. Нарезать лук небольшими кубиками, морковь натереть на терке. Грибы разрезать на 4 части. В горшочек налить немного воды, добавить зубчик чеснока и отправить туда поджаренную гречку вместе с лавровым листом, накрыть горшочек крышкой. В сковородку налить растительное масло, добавить туда грибы, морковь и лук, также посолить и поперчить. Все это хорошо перемешать. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Мясо с картофелем в горшочках

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свинина – 200 г

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 0.5 шт.

Сливки или бульон – 50 мл

Растительное масло – для обжаривания

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Зелень петрушки

Способ приготовления

Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками. Мясо нарезать кусочками такого же размера. Лук почистить и мелко нарезать. Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон. Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 градусов. Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Гречка со свининой в горшочке

Гречка с мясом в горшочках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г свинины

2 стакана гречки

1 морковь

1 луковица

1 зубчик чеснока

50 г сливочного масла

2 ст. л. растительного масла

соль, перец

1 лавровый лист

1 ст. л. молотых сушеных грибов

Способ приготовления

Для начала хорошо промойте гречку. Свинину нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Переложите на тарелку. Лук и морковь почистите и нарежьте. Обжарьте в масле, в котором готовилась свинина. Выложите в керамические горшочки мясо, зажарку и сырую гречку. Добавьте молотые сушеные грибы. Залейте водой, чтобы она покрывала гречку. Добавьте зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец. Сверху положите кусочек сливочного масла. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

800 мл бульона

800 г лука

50 г сливочного масла

5-6 веточек тимьяна или шалфея

120 г твердого сыра

6 ломтиков багета

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Почистить лук, помыть и нарезать каждую луковицу тонкими четверть-кольцами. В сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло и выложить нарезанный лук. Обжарить его на очень слабом огне в течение 30 минут – за это время он должен уменьшиться в объеме и приобрести карамельный оттенок. Влить один стакан бульона и добавить листики тимьяна или шалфея. Варить, постоянно помешивая, пока бульон практически полностью не испарится. Затем влить оставшийся бульон и варить суп на среднем огне – до густоты на ваш вкус. В самом конце посолить и поперчить суп, по желанию влить немного белого сухого вина. Выключить. Накрыть суп крышкой и дать ему постоять 15 минут. Тем временем натереть сыр на терке, нарезать багет ломтиками и подсушить на сухой сковороде. Разлить суп по порционным горшочкам, присыпать каждый сыром, поверх сыра выложить ломтики подсушенного багета, а сверху – снова сыр. Отправить горшочки с луковым супом в разогретую до 180 градусов духовку и запекать, пока сыр не расплавится. Достать суп из духовки и сразу же подавать.

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