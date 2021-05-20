7 ароматных блюд в горшке, которые непременно стоит попробовать

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Еда, приготовленная в горшках, – всегда успех. К примеру, свинина, которую нужно знать, как правильно приготовить, в горшках получается невероятной. Ну и еще один момент – подача еды в таком вот виде (в горшках) – эффектна и аппетитна. В этой подборке – 7 вариантов блюд, которые нужно обязательно попробовать.
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Охотничьи колбаски с картофелем
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Охотничьи колбаски – 6 шт.
- Лук – 2 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Сметана – 1 ст.
- Бульон – 700 мл
- Сладкая паприка – 1 ч. л.
- Растительное масло
- Соль, перец горошком, зелень, лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками и чуть обжарить в растительном масле.
- Лук мелко порезать и обжарить вместе с грибами. Колбаску порезать кружочками.
- Положить в горшочки слоями: грибы с луком, охотничьи колбаски, картофель.
- Сметану смешать с бульоном, посолить, поперчить и залить в горшочки.
- Поставить в холодную духовку и готовить при температуре 150 градусов около часа.
- Перед подачей посыпать зеленью.
Пельмени с грибами в горшке
Ингредиенты
- Пельмени – 450 г ⠀
- Шампиньоны – 6 шт.
- Лук – 1 шт.⠀
- Сливки 10% – 100 мл ⠀
- Сыр твердый – 70 г ⠀
- Майонез на выбор – 2 ст. л.
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить пельмени в подсоленной воде до состояния аль денте. ⠀
- Нарезать грибы и лук, поджарить до золотистой корочки. Слегка подсолить и поперчить. Натереть сыр.
- Когда пельмени сварились, а грибы прожарились, нагреть духовку до 180 градусов.
- В два горшка сложить слоями: пельмени, слой грибы/лук и так далее. Залить сливками.
- Выложить сверху майонез, присыпать тертым сыром и специями. ⠀
- Поставить в хорошо разогретую до 180-200 градусов духовку на 20 минут или пока сыр не превратится в золотистую корочку. ⠀
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Куриное филе с грибами в горшке
Ингредиенты
- Лук репчатый – 2 шт.
- Шампиньоны – 250 г
- Куриное филе – 1 шт.
- Сметана – 200 г
- Твердый сыр – по вкусу
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Порезать лук полукольцами. Обжарить на подсолнечном масле до прозрачности.
- Крупно порезать шампиньоны, добавить к луку, обжарить до готовности, посолить и добавить приправы по вкусу.
- Мелко нарезать куриное филе, обжарить на растительном масле до изменения цвета на белый, посолить, добавить специи по вкусу.
- Переложить филе к луку с грибами, добавить сметану, перемешать.
- Разложить по горшочкам, потереть сверху сыр, накрыть крышечками – отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
- Снять крышки с горшочков, запекать еще 10 минут при 110 градусах.
Гречка с грибами в духовке
Ингредиенты
- Гречка – 150 г
- Грибы – 5 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Зубчик чеснока – 1 шт.
- Лук – 1/4 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Гречку перебрать, сложить на сковороду, добавить лавровый лист. Жарить гречку нужно только несколько минут, чтобы она подсохла.
- Нарезать лук небольшими кубиками, морковь натереть на терке. Грибы разрезать на 4 части. В горшочек налить немного воды, добавить зубчик чеснока и отправить туда поджаренную гречку вместе с лавровым листом, накрыть горшочек крышкой.
- В сковородку налить растительное масло, добавить туда грибы, морковь и лук, также посолить и поперчить. Все это хорошо перемешать.
- Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
Мясо с картофелем в горшочках
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Свинина – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 0.5 шт.
- Сливки или бульон – 50 мл
- Растительное масло – для обжаривания
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Зелень петрушки
Способ приготовления
- Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками.
- Мясо нарезать кусочками такого же размера.
- Лук почистить и мелко нарезать.
- Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут.
- Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон.
- Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 градусов.
- Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.
Гречка со свининой в горшочке
Гречка с мясом в горшочках / Фото: Depositphotos
Гречка с мясом в горшочках / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г свинины
- 2 стакана гречки
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, перец
- 1 лавровый лист
- 1 ст. л. молотых сушеных грибов
Способ приготовления
- Для начала хорошо промойте гречку.
- Свинину нарежьте кубиками и поставьте жариться на растительном масле. Переложите на тарелку.
- Лук и морковь почистите и нарежьте. Обжарьте в масле, в котором готовилась свинина.
- Выложите в керамические горшочки мясо, зажарку и сырую гречку. Добавьте молотые сушеные грибы.
- Залейте водой, чтобы она покрывала гречку. Добавьте зубчика чеснока, лавровый лист, соль и перец. Сверху положите кусочек сливочного масла.
- Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.
Французский луковый суп классический
Французский луковый суп / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 800 мл бульона
- 800 г лука
- 50 г сливочного масла
- 5-6 веточек тимьяна или шалфея
- 120 г твердого сыра
- 6 ломтиков багета
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Почистить лук, помыть и нарезать каждую луковицу тонкими четверть-кольцами.
- В сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло и выложить нарезанный лук. Обжарить его на очень слабом огне в течение 30 минут – за это время он должен уменьшиться в объеме и приобрести карамельный оттенок.
- Влить один стакан бульона и добавить листики тимьяна или шалфея. Варить, постоянно помешивая, пока бульон практически полностью не испарится. Затем влить оставшийся бульон и варить суп на среднем огне – до густоты на ваш вкус.
- В самом конце посолить и поперчить суп, по желанию влить немного белого сухого вина. Выключить.
- Накрыть суп крышкой и дать ему постоять 15 минут.
- Тем временем натереть сыр на терке, нарезать багет ломтиками и подсушить на сухой сковороде.
- Разлить суп по порционным горшочкам, присыпать каждый сыром, поверх сыра выложить ломтики подсушенного багета, а сверху – снова сыр.
- Отправить горшочки с луковым супом в разогретую до 180 градусов духовку и запекать, пока сыр не расплавится.
- Достать суп из духовки и сразу же подавать.
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