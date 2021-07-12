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65-летняя Долина устроила зажигательные танцы с молодым танцором (видео)

12 июля, 10:55

Элина Пелешенко

Популярная российская певица Лариса Долина у себя в соцсетях поделилась видео, как она танцует на вечеринке с молодым танцором

Лариса Долина устроила зажигательные танцы / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина умеет удивлять. Не так давно в Сети обсуждали изменения во внешности артистки, а теперь говорят о ее зажигательном танце с молодым танцором на одной из вечеринок. Долина у себя в Instagram поделилась новым видео, которое уже в Сети успели оценить.

На кадрах 65-летняя Долина, одетая в майку и брюки пудрового цвета, танцует на сцене с молодым танцором.

Я очень люблю танцевать, но такая возможность выпадает не часто… И как можно было отказаться от танца с таким профессиональным партнёром… Было бы глупо, по меньшей мере, – подписала видео певица.

В комментариях к видео восторженные поклонники Долиной оставили множество комплиментов.


Напомним, недавно Лариса Долина попала в скандал из-за концерта группы t.A.T.u. В Москве анонсировали концерт-трибьют посвященный 20-летию выхода альбома группы t.A.T.u "200 по встречной". В афише были заявлены популярные артисты, среди которых Вера Брежнева и Лариса Долина. Но продюсер группы t.A.T.u Иван Шаповалов заявил, что концерт незаконный.

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Ранее Лариса Долина рассказала, почему выглядит моложе на фото в Instagram.

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шоу-бизнес Лариса Долина

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