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Пластический хирург раскрыл, как омолодилась Лариса Долина: Блефаропластика и фейслифтинг

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
9 июля, 19:03
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Несколько месяцев назад поклонники Долиной начали обсуждать ее кардинальное похудение на 21 килограмм. Вместе с этим певица заметно помолодела, что спровоцировало слухи об операциях
Пластический хирург об операциях Ларисы Долиной
Пластический хирург об операциях Ларисы Долиной / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, которая с Верой Брежневой попали в скандал из-за участия в незаконном шоу, за последние пол года получила тысячи комплиментов о своем перевоплощении. Однако наряду с восторженными комментариями о постройневшей фигуре, Долину обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа. И хотя певица объясняла, что выглядит моложе на фото в Instagram именно благодаря похудению, а также хорошему освещению, ее лицо действительно изменилось.

Пластический хирург Егор Парыгин рассказал Telegram-канал "Звездач", к каким операциям красоты прибегла Лариса Долина.

"Что касается лица — однозначно были сделаны операции по омолаживающему комплексу, потому что лицо выглядит свежо и моложе всех остальных тканей. Мы можем видеть четкий красивый овал нижней трети. Это говорит о том, что у нас сделана блефаропластика, фейслифт — это такой классический набор манипуляций комплексного омоложения лица", – сказал он.

Лариса Долина
Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

С большой вероятностью хирургическое вмешательство во внешность артистки было. При этом пластический хирург не отрицает, что певица похудела своими силами.

"Комплексное похудение, которое, видим на фотографиях, оно не только рукотворно с помощью хирургов. Если спрашивать объективно, скорее всего, она похудела самостоятельно и дальше уже коррекция какая-то делалась пластическими хирургами", – сказал Егор Парыгин.

В чем суть нового косметического тренда улиткотерапии – узнайте в видео:

Ранее появлялась информация о том, что Лариса Долина переносит COVID-19 в тяжелой форме.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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