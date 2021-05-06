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6 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 мая, 08:00

Ольга Козачок

Международный день без диет, Светлый четверг – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 6 мая

6 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 мая? Международный день без диет. Светлый четверг после Пасхи и День Георгия Победоносца – в православном календаре. Юрий Вешний – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 мая.

6 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

6 мая в православной церкви отмечается Светлый четверг Пасхальной недели. Также в этот день чтится память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона.

В народе 6 мая, отмечался Юрий Вешний, который также получил название Егорьев день. Это один из главных скотоводческих праздников. Традиционно в это время начинались полевые работы, а также проводили первый выгон домашнего скота на пастбища. В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и парни присматривали себе невест.

Приметы на 6 мая

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