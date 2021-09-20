54-летняя Николь Кидман в сексуальных образах снялась для обложки глянца

Николь Кидман на обложке американского издания Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Николь Кидман снялась для обложки октябрьского номера американского издания Harper’s Bazaar. 54-летняя актриса, которая зарабатывает полмиллиона долларов за серию, позировала в элегантных и сексуальных нарядах от Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Dior и Burberry, а также ювелирных украшениях Bulgari.

/ Фото: harpersbazaar.com

Звезда рассказала в интервью о фильмах и сериалах, в которых играла, а также о предстоящих проектах. Так, сейчас Кидман занята производством двоих фильмов – "Норман" Роберта Эггерса и "Быть ​​Рикардо" Аарона Соркина, снятых во время пандемии.

/ Фото: harpersbazaar.com

Николь отметила, что, играя героиню Машу в сериале "Девять совершенно незнакомых людей" в первую очередь сосредоточилась на чувстве сострадания к своей героине. Актрисе удалось сделать ее образ соблазнительной, безжалостной и доброжелательной, такой себе снежной королевой, которая может внезапно растаять от сострадания к окружающим.

/ Фото: harpersbazaar.com

Актриса призналась, что всегда глубоко сочувствует своим персонажам, никогда ​​не осуждает их или их выбор. Выбирая те или иные роли Кидман в первую очередь обращает внимание на характер персонажа и его сложность. Она не любит повторяться, а обожает бросать вызов себе.

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/ Фото: harpersbazaar.com

Она рассказала, что часто ей приходиться оправдываться перед детьми за свой внешний вид после съемок. Например, снимая супружеские ссоры в "Большой маленькой лжи", Николь приходила домой с синяками.

/ Фото: harpersbazaar.com

В беседе с журналистами Кидман отметила, что ей удается находить баланс между работой над собственной продюсерской компанией, съемками и семейной жизнью благодаря тому, что звезда мало посещает вечеринки и мероприятия, а также не уделяет времени соцсетям.

/ Фото: harpersbazaar.com

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