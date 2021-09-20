54-річна Ніколь Кідман в сексуальних образах знялася для обкладинки глянцю

Ніколь Кідман на обкладинці американського видання Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com
Ніколь Кідман знялася для обкладинки жовтневого номера американського видання Harper's Bazaar. 54-річна актриса, яка заробляє півмільйона доларів за серію, позувала в елегантному і сексуальному вбранні від Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Dior і Burberry, а також ювелірних прикрасах Bulgari.
Зірка розповіла в інтерв'ю про фільми та серіали, в яких грала, а також про майбутні проекти. Так, зараз Кідман зайнята виробництвом двох картин – "Норман" Роберта Еггерса і "Бути Рікардо" Аарона Соркіна, знятих під час пандемії.
Ніколь зазначила, що, граючи героїню Машу в серіалі "Дев'ять абсолютно незнайомих людей" насамперед зосередилася на почутті жалю до своєї героїні. Актрисі вдалося зробити її образ спокусливою, безжальною і доброзичливою, таку собі снігову королеву, яка може раптово розтанути від співчуття до оточуючих.
Актриса зізналася, що завжди глибоко співчуває своїм персонажам, ніколи не засуджує їх або їх вибір. Обираючи ті чи інші ролі Кідман насамперед звертає увагу на характер персонажа і його складність. Вона не любить повторюватися, а обожнює кидати собі виклик.
Вона розповіла, що часто їй доводиться виправдовуватися перед дітьми за свій зовнішній вигляд після зйомок. Наприклад, знімаючи подружні сварки в "Великій маленькій брехні", Ніколь приходила додому з синцями.
У бесіді з журналістами Кідман зазначила, що їй вдається знаходити баланс між роботою над власною продюсерською компанією, зйомками і сімейним життям завдяки тому, що зірка мало відвідує вечірки і заходи, а також не приділяє часу соцмережам.
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