51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз

Певица сообщила радостную новость в своем Instagram – она выходит замуж за Блейка Шелтона, с которым встречается больше пяти лет

Певица Гвен Стефани выходит замуж / Фото: instagram.com/gwenstefani

Американская певица Гвен Стефани собралась замуж. Звезда готовится связать себя узами брака с кантри-певцом Блейком Шелтоном, который сделал ей предложение в прошлом году. Свадьба состоится этим летом.

Радостной новостью Гвен Стефани поделилась с фолловерами в Instagram. Она опубликовала красноречивый снимок, который подписала: "Она выходит замуж".

Певица Гвен Стефани сообщила, что выходит замуж / Фото: instagram.com/gwenstefani Реклама

Гвен Стефани состоит в отношениях с Блейком Шелтоном около шести лет. перед тем, как позвать артистку замуж, он попросил благословения у ее троих детей. Гвен воспитывает сыновей Джеймса, Зума и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом.