Гвен Стефани показала помолвочное кольцо стоимостью 500 000 долларов

Певица выложила короткое видео в сторис, где мельком показала помолвочное кольцо

Новостью о помолвке с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном певица Гвен Стефани поделилась сразу, а вот показывать поближе кольцо не спешила. На днях певица это исправила.

Пока Блейк Шелтон получал премию People's Choice Awards, Гвен ждала любимого в машине. Певица решила поснимать сторис в Instagram. И как раз благодаря Instagram поклонники смогли разглядеть кольцо с 8-каратным бриллиантом. Стоимость такого украшения 500 000 долларов, сообщает Insider.



Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон вместе уже пять лет. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice. Для Гвен это будет второй брак. От предыдущих отношений у певицы есть трое сыновей – 14-летний Кингстон, 12-летний Зум и 6-летний Аполло.

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