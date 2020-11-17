Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гвен Стефани показала помолвочное кольцо стоимостью 500 000 долларов

17 ноября, 16:01

Певица выложила короткое видео в сторис, где мельком показала помолвочное кольцо

Новостью о помолвке с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном певица Гвен Стефани поделилась сразу, а вот показывать поближе кольцо не спешила. На днях певица это исправила.

Пока Блейк Шелтон получал премию People's Choice Awards, Гвен ждала любимого в машине. Певица решила поснимать сторис в Instagram. И как раз благодаря Instagram поклонники смогли разглядеть кольцо с 8-каратным бриллиантом. Стоимость такого украшения 500 000 долларов, сообщает Insider.


Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон вместе уже пять лет. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice. Для Гвен это будет второй брак. От предыдущих отношений у певицы есть трое сыновей – 14-летний Кингстон, 12-летний Зум и 6-летний Аполло.

Ранее обручальное кольцо показала Скарлетт Йоханссон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
31-летняя Эмма Стоун впервые выходит замуж
Гвен Стефани
Реклама

Новости партнеров

Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять