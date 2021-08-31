5 стильных идей, как маме одеться на 1 сентября в последнюю минуту

Трендовые образы сезона осень - 2021 / Фото: instagram.com/victoriabeckham, reserved.com/, instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/
Для многих мам первое сентября – это как первый выход в свет. В то время как главная работа женщин в основном связана с выполнением материнских обязанностей, выглядеть уместно и стильно – мечта многих.
Как показывает практика, большинство из нас планируют свои образы накануне вечером первого сентября. В любом случае, этот день может стать фантастическим показом мод, который обязательно стоит посетить.
Мы решили изучить главные тренды осени и выбрать несколько важных подсказок, как стильно можно их интерпретировать, чтобы отвести ребенка в школу.
В этно-стиле
Самый простой способ выглядеть стильно на праздничной линейке – вышиванка. Комбинируйте ее с джинсами, брюками, юбками либо же удлиненными шортами. Еще проще? Платье в этно-стиле всегда выручит в любой ситуации, когда нужно выглядеть уместно и нарядно.
Деловой костюм
Не бойтесь надевать классические деловые костюмы для похода в школу. Этот наряд максимально практичен, так как вам не составит труда быстро отправиться в нем в офис.
Кожаная юбка
Самая трендовая вещь сезона осень – 2021. Ее можно носить с туфлями-лодочками, кедами, остроносыми ботинками на низком ходу и ботильонами на каблуке. Еще она максимально универсальна. Надевайте к ней свитшоты, вязаные свитера или лонгсливы.
Джинсы
Если вы думали, что джинсы – это основа casual-образа, то заблуждались. Чтобы уместно выглядеть на линейке, сочетайте их с пиджаками и рубашками. Совет: выбирайте оверсайз жакет для скинни-джинс, а укороченный для джинс-клеш.
Романтичные платья в цветочный принт
Самый элегантный пример, как одеться на первое сентября, продемонстрировала Кейт Миддлтон, когда впервые отвела в школу принцессу Шарлотту. Герцогиня Кембриджская выбрала женственное платье в цветочный принт. Подобные варианты уже давно эксплуатируют модные дизайнеры, как, например, Victoria Beckham.
Смотрите в ролике, как проходя уроки в школах:
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