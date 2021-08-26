Что носить осенью: 5 модных дождевиков для непогоды от украинских брендов (фото)

Когда лето еще не закончилось, а синоптики прогнозируют дождливую погоду на весь оставшийся август и начало сентября, стоит подумать о выборе стильной куртки

Самые трендовые дождевики украинских брендов / Фото: instagram.com/rain_or_shine_ukraine/

Пока в конце лета беспрестанно идут проливные дожди, а все планы о длинных прогулках оказались сорваны, сохранить хорошее настроение поможет – яркий дождевик. Чтобы вам не пришлось в непогоду гонять по городу, мокнуть и проявлять чудеса эквилибристики, перепрыгивая через лужи, мы выбрали 5 разных дождевиков, которые помогут пережить любой дождь и серость.

Реклама

Мы нашли, где можно купить самые стильные дождевики сезона осень – 2021 от украинских дизайнеров.

Dax Rain

Цены стартуют от 1820 гривен.

CODA STUDIO

Реклама

Цены стартуют от 1000 гривен.

S-cape

Цены стартуют от 2280 гривен.

Реклама

Stay See

Цены стартуют от 1650 гривен.

Rain or Shine

Цена за дождевик 2390 гривен.

Реклама

И еще плюс два варианта, которые вам понравятся.

Если вы владелец домашнего питомца, не стоит забывать и за его комфорт в дождливый день. Цены стартуют от 169 гривен.

В том случае, если дождь застал вас врасплох или просто не хотите тратиться на брендовый дождевик. Вариант из перехода – 20 гривен.

/ Фото: olx.ua

Если вы собираетесь стать счастливой обладательницей дождевика впервые, даем подсказки, с какой одеждой его можно сочетать.

Необязательно носить резиновые сапоги, если на улице дождь. Мы советуем надевать модную лакированную обувь. Конечно, каждый день их не поносишь, из-за постоянной влаги подошва обуви может деформироваться или отклеиться.

Хоть столбики термометра и показывают +23°C днем, утром и вечером он опускается до всех +11-12°C. Чтобы не замерзнуть, надевайте оверсайз вязаный свитер, яркий шерстяной лонгслив, кроссовки и юбку длины миди.

Самым же практичным подойдет total black лук – не просто идеальный, но и беспроигрышный вариант в любую погоду.

Смотрите в ролике, как сэкономить на осенних покупках:

Ранее мы рассказывали, о дерзком образе Кристен Стюарт в зеленой куртке