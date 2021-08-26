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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Что носить осенью: 5 модных дождевиков для непогоды от украинских брендов (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
26 августа, 18:39
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Когда лето еще не закончилось, а синоптики прогнозируют дождливую погоду на весь оставшийся август и начало сентября, стоит подумать о выборе стильной куртки
Самые трендовые дождевики украинских брендов
Самые трендовые дождевики украинских брендов / Фото: instagram.com/rain_or_shine_ukraine/

Пока в конце лета беспрестанно идут проливные дожди, а все планы о длинных прогулках оказались сорваны, сохранить хорошее настроение поможет – яркий дождевик. Чтобы вам не пришлось в непогоду гонять по городу, мокнуть и проявлять чудеса эквилибристики, перепрыгивая через лужи, мы выбрали 5 разных дождевиков, которые помогут пережить любой дождь и серость.

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    Мы нашли, где можно купить самые стильные дождевики сезона осень – 2021 от украинских дизайнеров.

    Dax Rain

    Цены стартуют от 1820 гривен.

    CODA STUDIO

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    Цены стартуют от 1000 гривен.

    S-cape

    Цены стартуют от 2280 гривен.

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    Stay See

    Цены стартуют от 1650 гривен.

    Rain or Shine

    Цена за дождевик 2390 гривен.

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    И еще плюс два варианта, которые вам понравятся.

    • Если вы владелец домашнего питомца, не стоит забывать и за его комфорт в дождливый день. Цены стартуют от 169 гривен.

    • В том случае, если дождь застал вас врасплох или просто не хотите тратиться на брендовый дождевик. Вариант из перехода – 20 гривен.

    / Фото: olx.ua

    Если вы собираетесь стать счастливой обладательницей дождевика впервые, даем подсказки, с какой одеждой его можно сочетать.

    • Необязательно носить резиновые сапоги, если на улице дождь. Мы советуем надевать модную лакированную обувь. Конечно, каждый день их не поносишь, из-за постоянной влаги подошва обуви может деформироваться или отклеиться.
    • Хоть столбики термометра и показывают +23°C днем, утром и вечером он опускается до всех +11-12°C. Чтобы не замерзнуть, надевайте оверсайз вязаный свитер, яркий шерстяной лонгслив, кроссовки и юбку длины миди.
    • Самым же практичным подойдет total black лук – не просто идеальный, но и беспроигрышный вариант в любую погоду.

    Смотрите в ролике, как сэкономить на осенних покупках:

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    Юлия Ткачук
    Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

    Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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