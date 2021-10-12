5 советов, как сохранить суставы здоровыми и избежать артрита

Сохранить суставы здоровыми и избежать артрита поможет здоровый образ жизни / Фото: Коллаж: Сегодня
Артритом болеют в любом возрасте и люди обоих полов: и нас самом деле это не отдельная болезнь. Артритом в медицине называют совокупность нескольких (либо различных) воспалительных процессов в суставе. Сегодня, во Всемирный день борьбы с артритом, разберемся, как вовремя распознать заболевание и сохранить суставы здоровыми. В этом нам помогут советы от Центра общественного здоровья МОЗ.
Почему люди болеют артритом даже в молодости?
Существует более 100 видов артритов: это вовсе не "безобидная болячка", часто этот недуг приводит к инвалидности. Болеют артритом и младенцы, и пожилые люди. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, при которых быстро развивается артрит, поражают людей в возрасте от 30 до 50 лет.
Какие продукты поддержат суставы и помогут при артрите
Причины болезни могут быть разные:
- частые легкие травмы, открытые или закрытые повреждения суставов,
- частое физическое перенапряжение,
- генетическая предрасположенность,
- частые вирусные и бактериальные инфекции,
- переохлаждение,
- стрессы, физическое и психическое перегрузки,
- чрезмерное курение.
Как заподозрить артрит: болят не только суставы?
Основные проявления артрита суставов – отечность, боль, скованность, уменьшение движения, то есть их диапазона. Эти проявления, как в легкой, так и средней или тяжелой форме могут исчезать, а затем появляться вновь.
Суставы могут болеть у человека по несколько лет, но со временем болезнь начинает прогрессировать, а состояние – ухудшиться. При тяжелой форме артрита боль хроническая, человек не может делать свои повседневные дела, подниматься и опускаться по лестнице становится больно и трудно.
Что будет, если не лечить артрит?
Артрит влияет и на вешний вид суставов, например, пальцы становятся узловатыми. Но если изменения внешне не видны (их может определить только рентген или МРТ) человек и не спешит к врачу, особенно если боли в суставах проходят и появляются вновь, он терпит.
Некоторые виды артрита кроме суставов поражают сердце, глаза, легкие, почки и кожу. Помимо боли, резкого снижения качества жизни, невозможности двигаться полноценно, нелеченый артрит может привести к инвалидности.
Поэтому при боли в суставах самое первое, что нужно сделать – получить точный диагноз. Расскажите своему семейному врачу о симптомах, а дальше врач перенаправит вас уже к ревматологу или другому специалисту.
А как избежать артрита и снизить боли в суставах?
Довольно простые рекомендации (при их соблюдении, конечно) помогут не только лечить уже сформировавшееся заболевания, но и вовремя предупредить развитие артрита. Поэтому:
- Будьте физически активными и поддерживайте здоровый вес.
- Питайтесь правильно. Важны для профилактики артрита продукты с достаточным количеством кальция вместе с витаминами D, A, С, Е. Они способствуют улучшению подвижности суставных соединений и укреплению связок.
- Выбирайте здоровый образ жизни! Откажитесь от вредных привычек.
- Не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь к врачу.
- А также придерживайтесь личного плана периодического медицинского осмотра.
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