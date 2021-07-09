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5 салатов с рукколой для завтрака выходного дня

10 июля, 07:01

Ирина Маслова

Кроме того, что руккола – это полезно, любое ее появление в салате делает его особенным. Эта зелень универсальная и подружится с разными видами мягкого сыра, с жаренной куриной печенью и авокадо

Салат из рукколы с курицей / Фото: freepik.com

О пользе рукколы сказано много, ее даже называют суперфудом. Поэтому стоит побаловать себя простыми и вкусными салатами с этой зеленью. Руккола отлично сочетается с помидорами, морепродуктами, свеклой и разным мягким сыром. 5 рецептов интересных салатов – найдете ниже. А в календаре лайфхаков лета найдете идеи, как провести его достойно.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Салат из рукколы и свеклы / Фото: instagram.com/petit_furia

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Салат с брынзой и манго

Салат с манго и рукколой / Фото: instagram.com/qtuzova_pp/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Манго и сыр нарезать ломтиками.
  2. Зелень выложить на тарелку, добавить ломтики манго, сыр, орехи.
  3. Сбрызнуть лимоном, по вкусу добавить перец и бальзамический соус.

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Салат из рукколы и свежих овощей

Салат из руколы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

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Для заправки

Способ приготовления

  1. Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
  2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  3. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Помидоры черри разрежьте на четыре части.
  3. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
  4. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Теплый салат с печенью и рукколой

Салат из куриной печени с яблоком и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
  2. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
  3. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
  4. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

И еще один возможный вариант завтрака – пирожки самосы с овощами – стоит приготовить. Подробности – в видео.

Здесь узнаете о том, чем заправить салат и сделать из него коронное блюдо.

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