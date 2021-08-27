5 правил и 4 лайфхака, как правильно обустроить место для учебы дома

Как правильно обустроить место для учебы дома / Фото: Pexels, olx.ua

До начала учебного года остались считанные дни и вскоре школьники беззаботные игры сменят на обучение. И если для игр можно выбрать какое-угодно место, то для учебы дома важно организовать свое пространство. Несмотря на то, будут ли школьники учиться оффлайн или онлайн, рабочее место должно быть максимально комфортным.

Если бегать по мебельным магазинам вам некогда, отправляйтесь на платформу онлайн-объявлений OLX, где представлен широкий выбор различных аксессуаров для обустройства места учебы на любой вкус.

5 правил обустройства идеального места для учебы дома

1. Выберите правильный стол

Выберите правильный стол для школьника / Фото: olx.ua

В случае обустройства рабочего места важно сказать, что стол занимает ключевую роль. Именно вокруг него будет формироваться вся рабочая зона с мебелью и декором. У стола должна быть широкая и длинная столешница. Хорошо бы, чтобы он имел небольшой наклон.

Идеальным вариантом для школьника станет стол-трансформер, который можно регулировать под параметры быстрорастущего в этом возрасте ребенка.

Цены на столы разные. Можно купить хорошую детскую парту и за 1800 гривен:

Парта за 1800 гривен / Фото: olx.ua

Но можно найти вариант и за 6500 гривен, если хотите купите своему чаду брендовый стол:

Брендовый детский стол за 6500 гривен / Фото: olx.ua

2. Выберите удобный стул

/ Фото: olx.ua

Стул для создания комфортного рабочего места такой же важный, как и стол. Он должен быть максимально удобным и обеспечивать правильное положение ног, рук, а также поддерживать спину. Обратите внимание, чтобы сиденье стула было мягким и нескользким, а ноги школьника доставали до пола и сгибались под углом в 90 градусов.

Тут, как и со столом, идеально подойдет стул-трансформер, у которого регулируется высота, наклоны, ручки.

Цены на стулья могут быть самыми разными: можно купить стул за 300 гривен.

Стул для школьника за 300 гривен / Фото: olx.ua

А можно выбрать ортопедический стул ценой от 1900 гривен:

Ортопедический стул за 1900 гривен / Фото: olx.ua

3. Подберите правильно освещение рабочего стола

Выберите правильное освещение для рабочего стола / Фото: olx.ua

Если есть возможность, по максимуму используйте дневной свет. Но совсем скоро темнеть начнет очень рано, поэтому без искусственного освещения не обойтись. Настольная лампа, настенные и напольные светильники – выбирайте то, что больше нравится вам и вашему ребенку.

Важно помнить: если ваш ребенок правша, настольная лампа должна стоять слева, а если левша – наоборот, справа.

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Настольную лампу можно купить и за 100 гривен:

Настольная лампа за 100 гривен / Фото: olx.ua

Можно выбрать и вариант подороже из другого материала и с дополнительными "плюшками", например, работающие от аккумулятора, с креплением "прищепкой" и другие.

4. Упорядочьте рабочее пространство

Упорядочьте рабочее пространство / Фото: olx.ua

В этом вам поможет различная мебель для хранения. Обратите внимание на этажерки, полки, ящики, тумбы, разделители и холдеры. Следите, чтобы все располагалось максимально удобно и до всего можно было дотянуться.

Важно помнить: чем чаще используется вещь, тем ближе и доступнее она должна быть к столу ребенка.

С ценами в этой категории полная свобода. Современную полку для книжек можно купить всего за 200 гривен:

Полка для книжек за 200 гривен / Фото: olx.ua

Но можно выбрать и что-то более масштабное: например, деревянную горку с полками для всего необходимого. Ею, к слову, можно разделить детскую комнату на две зоны: рабочую и для отдыха.

Цена такой – 1478 грн:

Деревянная горка с полками для всего необходимого / Фото: olx.ua

5. Позаботьтесь об уюте и деталях

Позаботьтесь об уюте и деталях / Фото: olx.ua

Чтобы ребенку было интереснее за своим рабочим столом, важно сделать его не только удобным, но и интересным. На полки рядом поставьте коллекционные вещи ребенка (статуэтки, игрушки, награды, кубки, грамоты или поделки), прикрепите доску с мотивирующими фразами и постеры с любимыми героями.

Также вы можете выбрать и другие интересные детали, способные сделать рабочее место ребенка дома уникальным и уютным.

Тут выбор, пожалуй, самый большой из всех вышеперечисленных пунктов. Цены, соответственно, – тоже. Например, графитовая доска для важных напоминаний стоимостью 65 гривен:

Графитовая доска за 65 гривен / Фото: olx.ua

А можно купить и интересный постер с мотивационной или просто приятной надписью за 300 гривен. Заказать безопасно товар можно с помощью услуги OLX Доставка, выбрав удобное для себя место получения: отделение Новой почты, Укрпочты или Justin.

Постер за 300 гривен / Фото: olx.ua

Лайфхаки организации рабочего пространства ребенка дома:

Для правильного зонирования помещения, используйте полки и небольшие органайзеры для стен, чтобы немного "разгрузить" поверхность стола.

Используйте грифельные или пробковые доски для записи важных идей, мотивирующих выражений, картинок и фото для настроения.

Принтер уберите со стола и установите его на полке. Так он будет под рукой, но место на рабочем столе не заберет.

Добавьте в рабочую зону ребенка цвета и зеленых растений – это поможет освежить и оживить любое место.

В любом случае, какой бы стол, стул, лампу или доску вы не выбрали, безопасно и удобно вы сможете их получить с OLX Доставка. Так, не нужно будет делать никаких предоплат и можно осмотреть товар сразу при получении в в отделении логистического партнера.