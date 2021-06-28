5 откровений Дантеса из нового интервью: о сексе с Дорофеевой, ревности и президентстве

Самое интересное из нового интервью Владимира Дантеса / Фото: YouTube
Сегодня, 28 июня, украинский певец Владимир Дантес празднует 33-летие. Мы уже рассказывали, как его поздравила с днем рождения супруга Надя Дорофеева, а сейчас поделимся с вами самыми интересными высказываниями Вовы из нового интервью.
Но сперва зацените наш чек-лист что делать летом, который мы тщательно и кропотливо подбирали специально для наших читателей.
5 откровений Вовы Дантеса о личном
Певец Владимир Дантес признался, что завидует другим артистам / Фото: YouTube
Завидует ли Дантес другим артистам
На вопрос ведущего Славы Демина о том, существует ли зависть в украинском шоу-бизнесе, Владимир ответил, что за другими подобного не замечал, а сам порой завидует.
"Я могу сказать за себя. Я считаю, что зависть существует. Потому что для меня зависть – это триггер и двигатель. Если я вижу, что кто-то классно что-то делает, я горжусь теми артистами у нас в стране, которые делают классную музыку", – сказал Дантес в видео, опубликованном в YouTube-канале "Люкс ФМ".
О сексе с Дорофеевой
Фразу "Надя Дорофеева в постели, как..." Дантес продолжил так:
"Как-то справляется со мной".
Хорошая шутка, Вова)
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О ревности
Дантес признался, что не помнит, когда последний раз ревновал свою супругу. При том, что эта ревность была связана с музыкой.
"Она мне говорит правильные вещи, но я их отрицаю, потому что я альфач, самец, только мое слово что-то значит, а потом делаю так, как сказала Надя".
Владимир Дантес признался, хотел ли бы он стать президентом / Фото: YouTube
Что бы Дантес сделал, будь он президентом
"Нет, ребята, я люблю когда меня любят, поэтому я не стал бы президентом", – ответил Владимир.
О стереотипах, которые бесят
"Людям кажется, что другие люди что-то должны. Мужчины – должны быть сильными, женщины – сидеть дома, ухаживать за детьми. Вообще все эти стереотипы, которые тянутся давно".
Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":
Ранее Надя Дорофеева объяснила, почему у них с Дантесом нет детей.
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