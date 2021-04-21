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Дорофеева объяснила, почему у них с Дантесом нет детей: Это не из-за карьеры

Сегодня, 17:24

Многие поклонники уверены, что артистка еще не родила ребенка из-за того, что активно развивает сольную карьеру

Многие поклонники Нади Дорофеевой, у которой сегодня день рождения, уверены, что с началом сольной карьеры артистки семья отойдет на второй план и она еще не скоро станет мамой.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Надя объяснила, что вовсе не карьера является причиной, по которой у них с Дантесом еще нет наследников.

"Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то так думают, что из-за карьеры. Нет! Не из-за карьеры, а именно потому, что до сих пор мы с Вовой будто не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас постоянно фигурирует, постоянно", – говорит Надя.

Дантес и Надя Дорофеева
Дантес и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Надя призналась, что они с Дантесом планируют детей, но займутся этим вопросом не из-за давления общества, а когда сами решат, что время уже пришло.

Ранее Дантес показал Дорофееву без макияжа и назвал "старухой".

Смотрите полное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

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