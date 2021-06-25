Дантес выпустил первый сольный альбом, в котором песню Suka ему написала Дорофеева

Украинский певец презентовал альбом, в котором авторами некоторых песен выступили его супруга Надя Дорофеева и исполнительница хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil

Владимир Дантес презентовал свой первый альбом / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Этот момент настал! DANTES (Владимир Дантес), украинский певец и экс-участник группы "ДиО.фильмы", которого ранее заметили на базаре в Хустке, выпустил свой первый сольный альбом "Твоя любимая музыка".

В альбом вошли шесть песен: Sasha, "Другая музыка", "Блин", "Книги", "Suka", "Девочка" и трек "Бьет по глазам", который является кавером на одноименную песню знаменитой группы Total.

"Мой первый альбом — это синергия всей той музыки, на которой я рос, и которая мне нравилась. Сегодня я слушал рок, завтра — жуткую попсу, послезавтра — классику, да и вообще мог слушать все в один день и час. Я надеюсь, что этот альбом отзовётся у каждого внутри, потому что в нем собрано все, на чем мы росли", – говорит Дантес.

Песню "Девочка" Дантес посвятил 10-летию их с Надей отношений, а композицию Suka Дорофеева написала специально для супруга. Слушаем!

А вот трек "Блин" для певца написала украинская певица Jerry Heil. Также в альбоме есть песни, которые артист написал сам.

"А самое удивительное, в этом альбоме есть треки, которые написал я сам. Не верю в это, так как твердил, как осел, что писать не умею. И даже записал маленькую гитарную партию своими руками. Это вообще шок!" – признался артист.

Этим летом теперь смело можно отрываться под треки Дантеса, но есть еще кое-что. Мы подготовили 10 лайфхаков этого лета в нашем календаре – проведите этот жаркий сезон ярко и интересно.

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева выпустила новую песню, в которой фаны услышали MARUV и Ранеток.