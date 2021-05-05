5 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день акушерки, День Европы, Светлая среда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 мая

5 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 мая? Всемирный день акушерки, День Европы. Светлая среда после Пасхи – в православном календаре. День Луки – в народном календаре. Именины празднуют: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 мая.

5 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Всемирный день акушерки ( International Day of the Midwife) профессиональный праздник людей, которые первыми встречают детей в момент появления на свет. Он начал отмечаться по инициативе Международной ассоциации акушерок с 1987 года, а статус официального праздник приобрел в 1992 году.

профессиональный праздник людей, которые первыми встречают детей в момент появления на свет. Он начал отмечаться по инициативе Международной ассоциации акушерок с 1987 года, а статус официального праздник приобрел в 1992 году. День Европы (European Commission) – один из двух ежегодных праздников мира и единства в странах Европейского союза. Первый отмечается 5 мая, в день создания в 1949 году Совета Европы. А второй организован Европейским союзом и приходится на 9 мая – день Декларации Шумана от 1950 года.

– один из двух ежегодных праздников мира и единства в странах Европейского союза. Первый отмечается 5 мая, в день создания в 1949 году Совета Европы. А второй организован Европейским союзом и приходится на 9 мая – день Декларации Шумана от 1950 года. Международный день борьбы за права инвалидов отмечается в мире с 1992 года с целью обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями.

отмечается в мире с 1992 года с целью обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями. День детей празднуют Япония и Южная Корея.

празднуют Япония и Южная Корея. День печати отмечается в Беларуси.

Какой сегодня праздник

5 мая в православной церкви отмечается Светлая среда Пасхальной недели. Также в этот день чтится память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила. Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся. Празднование Касперовской иконы Божьей Матери.

В народе 5 мая, отмечался День Луки. Обычно в этот день высаживали лук на грядках, который был неотъемлемой частью национальной кухни и считался целебным растением. А еще в народе верили, что на Луку активизируется нечистая сила. А вот в среду Пасхальных святок многие селяне устраивали танцы и веселье, собираясь на музыку, чтобы проводить святки.

Приметы на 5 мая

если на Луку погода теплая – весь май будет теплым;

ночные заморозки на Луку приведут сорок утренних морозов;

в Светлую седмицу после Пасхи нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 мая

1581 – издан первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова.

1836 – в Бельгии открыта первая в Европе железная дорога.

1915 – в Вене возникла политическая организация Общая Украинская Рада.

1920 – войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.

1927 – на Волховской ГЭС состоялся пуск первого советского генератора.

1949 – подписан Устав Совета Европы, в честь чего начал отмечаться День Европы.

1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест.

1992 – провозглашена независимость Крыма.

Кто родился 5 мая

1836 – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.

1915 – Евгений Долматовский, поэт-песенник.

1931 – Николай Кондратюк, украинский певец.

1938 – Юрий Ищенко, украинский композитор.

1988 – Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер.

1988 – Адель, английская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.