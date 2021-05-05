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5 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 мая, 07:40

Ольга Козачок

Всемирный день акушерки, День Европы, Светлая среда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 мая

5 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 мая? Всемирный день акушерки, День Европы. Светлая среда после Пасхи – в православном календаре. День Луки – в народном календаре. Именины празднуют: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 мая.

5 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

5 мая в православной церкви отмечается Светлая среда Пасхальной недели. Также в этот день чтится память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила. Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся. Празднование Касперовской иконы Божьей Матери.

В народе 5 мая, отмечался День Луки. Обычно в этот день высаживали лук на грядках, который был неотъемлемой частью национальной кухни и считался целебным растением. А еще в народе верили, что на Луку активизируется нечистая сила. А вот в среду Пасхальных святок многие селяне устраивали танцы и веселье, собираясь на музыку, чтобы проводить святки.

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