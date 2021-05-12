5 fashion-аккаунтов в Instagram, которым хочется поставить много лайков

Благодаря новым фишкам Instagram заходить в популярную соцсеть хочется еще чаще. Это отличный повод расширить количество своих подписок стильными и вдохновляющими аккаунтами. Мы как раз зафолловили несколько профилей — полезных, забавных и необычных. Делимся лучшими находками!

Съедобные аксессуары @dimda_

Как насчет сумочки Dior на завтрак или галстука Prada с маслом? Пару лет назад японский блогер начал экспериментировать с переработкой винтажных брендовых вещей. В его руках старые Nike превращались в модный клатч, а джинсы Gucci — в жилетку.

А потом оказалось, что поесть публика Instagram все же любит чуть больше. Действительно популярным блогера сделали аксессуары, которые он начал создавать из хлеба, эклеров и даже голубцов. Идея перекусить на ходу румяным бочком сумки понравилась всем.

Пес-инфлюенсер @boobie_billie

Умилительнее крохотного песика на руках может быть только этот же песик в стильном прикиде. Хозяйка Буби Билли не ограничилась комбинезонами и накидками из зоомагазина, а стала одевать питомца по последним трендам.

В результате четырехлапая модница получила признание иконы стиля (и не только среди собак), а на деньги от рекламодателей владелица аккаунта открыла свой бренд. Тоже от имени Буби Билли, кстати. Все наряды вдохновлены стилем хвостатого трендсеттера.

Сервис аренды аксессуаров @nagolovy

В этом году гипершоу "Маска" прогремело на всю Украину. Проект собирал у экранов целые семьи, где каждый пытался разгадать героев в костюмах. 13 из 22 масок создала Леся Патока — основательница сервиса аренды головных уборов и аксессуаров Nagolovy.

Следить за ним в Instagram — бесконечное эстетическое удовольствие. Команда сервиса отливает маски из силикона, делает из папье-маше, пластика, металла и текстиля. В ход идут перья, бисер, кристаллы, цветы. На одну только маску котика уходит столько камней, что ими можно было бы расшить костюм для бальных танцев!

Дизайнер виртуальной одежды @davinaindia

Говорят, за 3D-модой — будущее. Ну а что, переключать наряды на себе одним кликом было бы и удобно, и экологично. Давина Индиа уже сейчас фантазирует о том, что носить в отдаленном будущем. 3D-художница мечтала стать дизайнером одежды, но привычных материалов не хватало для воплощения ее безумных идей.

Теперь она черпает вдохновение в природе и представляет, как может выглядеть жизнь на других планетах. После рисует эскиз, воссоздает его в формате 3D и одевает в получившиеся футуристичные образы своих моделей.

Модный блогер @ninasandbech

Если вашим аутфитам не хватает яркости, вдохновляйтесь постами Нины Сендбек. Лишь изредка в ее блоге проскакивают вещи базовых оттенков. Почти всегда норвежская модница носит насыщенные цвета, да еще и виртуозно миксует их между собой.

Нина подхватывает тренды еще до того, как они станут мейнстримом, и учит стильно носить модные новинки. Буйство жизнерадостных красок в ее нарядах как минимум поднимает настроение, когда листаешь ленту.

Напомним, что у вас еще есть время примерить ТОП-5 модных образов для майских выходных, которые соберут много лайков в Instagram.