4 соуса для пасты, от которых итальянцы без ума

Это маринара, лимонный соус, путтанеска и аматричана. У каждого из них своя история и они очень авторитетны в итальянской кухне. Их приготовление занимает не больше 20 минут, а ингредиенты должны быть свежими и сочными

Рецепт пасты с оливками и рыбой / Фото: Depositphotos

Вероятно, сложно найти человека, который был бы равнодушен к кухне Италии. Сейчас сложно представить, что в мире не существует пиццы, изысканных фрикаделек польпетте, тирамису и пасты. И если пасту мы все научились готовить до состояния аль денте, то с соусами стоит разобраться и узнать о самых любимых среди итальянцев. Ниже – несколько слов о них и рецепты этих соусов. В календаре лайфхаков для лета найдете небанальные идеи, как провести его достойно.

Маринара

Соус маринара / Фото: instagram.com/recipe_nehudeem/

Это один из китов итальянской кухни, рецепту которого больше четырех веков. Говорят, его изобрели тогда, когда испанцы завезли в Европу помидоры. Неаполитанские моряки и их жены "колдовали" над овощем, добавляя в него оливки, каперсы, специи. Маринара универсальный: его можно приготовить впрок и хранить в закрытых контейнерах в холодильнике. Говорят, что классический американский кетчуп появился именно благодаря маринаре. Готовится соус из консервированных помидоров.

Что нужно для этого соуса

800 г консервированных рубленых помидоров в собственном соку

50 мл воды

1 черешок сельдерея

0,5 белой луковицы

1-2 зуб. чеснока

1 ч. л. итальянских трав

1-2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. свежего базилика

Соль, сахар – по вкусу

Как приготовить

Переложить помидоры в миску вместе с соком. Мелко нарезать лук, чеснок и сельдерей, затем обжарить до мягкости на оливковом масле. Следите, чтобы овощи не изменили цвет. Добавить томаты, сахар и соль (примерно в равном количестве), травы и томить на медленном огне 20 минут. Когда соус будет напоминать пюре, посыпать его измельченным базиликом.

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Лимонный соус

Лимонный соус / Фото: instagram.com/vincenzosplate/

Красивый и ароматный. Родился на юге Италии, где растут самые сочные лимоны. Понятно, что для этого соуса нужно брать лучшие цитрусовые.

Что нужно для лимонного соуса

2 ст. л. лимонного сока

цедра 1 лимона

300 мл жирных сливок

Жареные кедровые орехи, свежий базилик, пармезан – по вкусу

Как приготовить

С помощью мелкой терки снять цедру, выдавить сок. Перелить сливки в сковороду и довести до кипения. Тонкой струйкой ввести лимонный сок, постоянно помешивая соус. Всыпать цедру. Готовить на медленном огне до загустения. Добавить предварительно отваренную пасту, рубленый базилик и орехи. Посыпать тертым пармезаном.

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Путтанеска

Соус путтанеска / Фото: instagram.com/alekseyvarshavskiy/

Слово "путтаната" уже вызывает четкую ассоциацию. Именно с путанами итальянцы ассоциируют этот соус, только с позитивной стороны. Мол, соус обжигает, как грешная любовь. Вместе с такой романтикой путтанеска очень универсален и готовится из продуктов, которые всегда есть в холодильнике у итальянцев.

Что нужно для путтанески

0,5 л цельных помидоров в собственном соку

2–3 зуб. чеснока

1 перец чили

100 г маслин

5-6 анчоусов

1 ст. л. каперсов

30 мл оливкового масла

Пармезан, петрушка – по вкусу

Способ приготовления

Очистить помидоры от кожуры и крупно нарезать. Порубить чеснок, убрать семена из перца и нарезать его тонкими полукольцами. Разогреть масло на сковороде и обжарить чеснок в течение 1 минуты. Добавить перец, измельченные маслины, каперсы и анчоусы, растертые в ступке. Тушить 2 минуты. Всыпать помидоры и готовить еще 20-30 минут до загустения. После добавления отваренной пасты, посыпать зеленью и сыром.

Аматричана

Соус аматричана / Фото: instagram.com/ves_rim_v_karmane/

Изначально в соусе, который родился в городе Аматриче, использовались свиные щечки, много оливкового масла и острый перец. Но сегодня щечки не обязательны, это могут быть бекон или грудинка.

Что нужно для аматричаны

150 г бекона

1 ст. л. оливкового масла

700 г помидоров

1 ч. л. сахара

80 г сыра пекорино или пармезана

1 перец чили

0,5 луковицы

Соль – по вкусу

Как приготовить

Тонко и мелко нарезать бекон и обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла, максимально вытопив жир. Добавить в сковороду измельченные лук и перец, обжарить до золотистого цвета. Обдать томаты кипятком, удалить кожицу и семена, перетереть в пюре, приправив сахаром и солью. Добавить к овощам и тушить на среднем огне 15 минут. Выложить в соус готовую пасту и тертый сыр, хорошо перемешать.

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