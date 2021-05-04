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4 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 мая, 07:20

Ольга Козачок

Международный день пожарных, Светлый вторник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 мая

4 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 4 мая? Международный день пожарных. Светлый вторник после Пасхи, Иверская икона Божией Матери – в православном календаре. Проклов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 мая.

4 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

4 мая в православной церкви отмечается Светлый вторник Пасхальной недели. Также в этот день чтится память священномученика Януария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фауста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона, мученика Феодора, что в Пергии, матери его Филипии, Диоскора, Сократа и Дионисия, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кондрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского, мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убитых в Ахаии, преподобномучеников отцов Давыдо-Гареджийского. Празднование Иверской иконы Божией Матери.

В народе 4 мая, отмечался Проклов день. Традиционно в этот день было принято выходить на улицу, становиться лицом к западу, произносить заговоры, защищающие от нечистой силы, чтобы от людей отступили злые силы. Во вторник Светлой седмицы наступал черед женщин ходить по гостям, а вот мужчины оставались дома. А еще в этот день проводили народные гуляния, танцы и хороводы.

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