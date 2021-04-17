4 идеи для веселого уикенда. Спойлер: в одном из вариантов замешаны Alyona Alyona и пиво

Карантинные выходные продолжаются! Известно, что Киев в "красной зоне" пробудет до 30 апреля. И это автоматически отменило запланированные вечеринки и другие ивенты любителей активного отдыха вне дома. А таких по Украине сотни, и не только в столице! Поэтому мы собрали четыре варианта, как можно развлечься на выходных. Конечно, это не поход на концерт любимого исполнителя, но новые впечатления и настроение гарантированы. Не верите? Вы только посмотрите на фото внизу.

Повторите эпатажные фотосессии Alyona Alyona

Думаю, вы поняли, что мы имеем в виду, и без лишних слов. За последние пару недель рэп-исполнительница Alyona Alyona удивляла всех своими креативными фото. Идеями вдохновлялась у других селебрити и делала коллаж с их участием. И такой тандем набирал тысячи лайков. Попробуйте и вы повторить похожий формат фотосессии на выходных. Можно и без тигрового лука Рианны, конечно. Кстати, фото набрало более 40 000 лайков.

Интерпретация от Alyona Alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

А лучше предложите идею друзьям и сделайте общее фото. К примеру, по мотивам кадра одного из забавных фильмов. Почему нет? Но вариант понравится людям без комплексов и с чувством юмора. Если хотите чего-то более спокойного – читайте дальше.

Сделайте кинотеатр дома с подборкой фильмов-номинантов на "Оскар" в 2021-м

Быть в теме необходимо, как говорится. И подборка 10 фильмов, один из которых потенциально может получить "Оскар" в 2021 году – поможет не выпасть из контекста. Почему бы вам не выбрать несколько кинолент для просмотра на выходных? Это идеальный вариант для тех, кто планировал пойти в кинотеатр в ближайший уикенд, но карантин изменил планы.

Для любителей комедий:

"Песенный конкурс "Евровидение": История огненной саги".

Для ценителей драм:

"Фрагменты женщины";

"Пятеро одной крови";

"Жизнь впереди";

"Суд над чикагской семеркой";

"Белый тигр".

Если любите драматизм в сочетании с биографией:

"Ма Рейни: мать блюза";

"Манк";

"Сельская элегия".

И немного фантастики в завершение:

"Полуночное небо".

Вручение "Оскара" в 2021 году состоится 26 апреля, и к этому времени все 10 лент реально посмотреть. Словом, делайте свой кинотеатр дома, но с бесплатным просмотром. Ибо все "оскаровские" фильмы в свободном доступе на Hulu, Netflix, Amazon и YouTube.

Попробуйте пивную йогу

Когда мы писали в начале статьи, что идеи принесут новые впечатления, то не шутили. Например, пивная йога – третья идея из списка. Но можете и сидр выбрать, если не любитель хмель.

Йогу считают духовной и ментальной практикой для изменения сознания тела и психики в целом. А представьте, если к этому тандему добавить пиво, вообще можно впасть в нирвану! Рекомендуем все же минимизировать алкоголь, чтобы не перебрать и насладиться процессом. Для демонстрации пивной йоги включайте видео Антона Птушкина, где он практикует ее в Лондоне.

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Если все же распробуете пивную йогу, то лучше не увеличивайте прочность алкоголя, например, за счет текилы. Потому что это уже будет похоже на вечеринку под прикрытием йоги.

Сделайте минипати дома

Пункт о вечеринке был предсказуем. Потому любителей активно проводить выходные в барах, клубах или на концертах, где веселая атмосфера – большинство. Но помните о карантине, поэтому ограничивайте количество гостей дома! Что нужно для вечеринки на карантине?

Навыки барменства и немного алкоголя. Потому что коктейли на выходных никто не отменял. Как устроить домашний бар и готовить коктейли мы уже рассказывали – переходите к статье. Там узнаете о семи напитках, на основе которых можно приготовить сотни классических коктейлей. Потому что типичные "Апероль", Маргарита "и" Сауэр "скорее всего любят ваши друзья, и на вечеринке они будут уместны.

Классная музыка. Потому что от нее зависит атмосфера вечеринки и она идеально дополняет "церемонию" питья коктейлей. И не спорьте! Вне всякого сомнения, у вас свой вкус, у друзей тем более. Мы предлагаем золотую середину – готовые плейлисты на YouTube. Где собраны сотни треков, которые уже оценили тысячи пользователей платформы, попробуйте и вы.

Как вам плейлист "Музыка для вечеринок" на один час, который прослушали 767,197 раз? Заметьте, что здесь разные по жанру и стилю исполнения песни, его могут оценить ваши гости.

Предлагаем и джазовый плейлист из 50 легендарных песен, который прослушали 8,972,325 раз. Но если ваши гости по хип-хопу или другим жанрам, то выберите предыдущий или следующий вариант.

И обратите внимание на треки из 90-х, популярных хип-хоп исполнителей, таких как 2 Pac, Snoop Dogg и других. Его прослушали 23,088,554 раз, солидная цифра – он на 56 минут. Но если вы не любите "старую школу", как принято называть рэперов тех времен, то не спешите включать – выберите лучше предыдущие плейлисты.

К выбору плейлиста подходите внимательно, поскольку от него зависит вайб на вечеринке и настроение друзей – проверено.

Подборка фильмов также требуется на вечеринке, если не планируете танцевать. Предлагать 10 "оскаровских" лент не будем – не факт, что их оценит ваша компания, они для индивидуального просмотра. Воспользуйтесь платформой Flobex, которая поможет выбрать подборку фильмов автоматически после короткого тестирования на сайте. Скорее всего, эти ленты смогут оценить все, потому что их подберут, учитывая предпочтения и это будет новый опыт для вас и друзей. Попробуйте!

Недавно мы писали, можно ли. смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы .