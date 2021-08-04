3 салата из яиц к завтраку, если надоел омлет

Рецепты яичных салатов / Фото: unsplash.com
Для многих яйца – это неотъемлемый атрибут завтрака. Кто-то жарит яичницу, кто-то идет дальше и готовит из них воздушные запеканки. И если омлеты и глазуньи немного надоели, можно сконцентрироваться с утра на салатах из яиц. Удобно, что их можно намазывать на хлеб или хлебцы, кто как любит. Если в планах есть пикник, то запастись продуктами для него нужно уже начинать – здесь узнаете, как это сделать по оптимальным ценам.
Яичный салат с огурцом
Салат из яиц с огурцом / Фото: instagram.com/na.dezhda3244/
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
- отварные яйца;
- огурцы;
- зеленый лук;
- сметана;
- соль.
Способ приготовления
- Отварить яйца, нарезать кубиком.
- Огурцы предварительно очистить от кожуры и нарезать кубиком.
- Все смешать, заправить сметаной и посолить.
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Густой яичный салат с сыром
Яичный салат с сыром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/
Яичный салат с сыром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/
Ингредиенты
- яйца – 6 шт.;
- сыр – 100 г;
- соль, перец черный молотый – по вкусу;
- майонез или сметана – 3 ст. л.
Способ приготовления
- Вареные яйца можно натереть на терке или порезать кубиком. Сыр натереть.
- Смешать яйца и сыр. Добавить соль и перец, заправить майонезом или сметаной.
- Подавать с огурцами и помидорами.
Яичный салат с сельдереем
Яичный салат с сельдереем / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/
Ингредиенты
- Яйцо – 4 шт.;
- Лук зеленый;
- Сельдерей стеблевой – 1 шт.;
- Французская горчица с зернами – 1 ч. л.;
- Майонез или сметана – 1 ст. л.;
- Соль, перец черный молотый.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками.
- Мелко порубить стебель сельдерея.
- Добавить в полученную массу мелко порезанный зеленый лук, заправить майонезом или сметаной и горчицей. Посолить и поперчить по вкусу.
Также к завтраку можно приготовить лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Как это сделать – узнаете из видео.
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