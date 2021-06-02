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3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

3 июня, 07:01

Ирина Маслова

Если готовите на кефире, то он должен быть теплым, а к обычной муке добавьте немного кокосовой

Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Начинать день с пышных и ароматных оладий – то еще удовольствие. Замес теста для них несложный, подавать их можно с вареньем, медом или сметаной – все индивидуально. Если с ленивыми блинами по-фински все просто, они выпекаются в духовке сами, то с оладьями есть нюансы и свои правила. Узнаем их и познакомимся с классическими и неожиданными рецептами.

Как приготовить идеальные оладьи

  1. Нужно обязательно взвешивать все сыпучие ингредиенты, от этого зависит конечный результат;
  2. Муку для оладий обязательно просеивайте, так они будут пышнее;
  3. Кефир обязательно должен быть минимум комнатной температуры. Желательно его немного прогреть;
  4. Контролируйте густоту теста. Мука может быть разной, а вот тесто не должно быть жидким. Иначе оладьи не получатся;
  5. Не нужно жарить оладьи на сильном огне. Они быстро зарумянятся, а внутри могут остаться сырыми;
  6. Для того, чтобы оладьи прожарились равномерно, им нужно более пяти минут для каждой стороны;
  7. Жарить лучше на оливковом или кокосовом масле, так вкуснее и полезнее.

Творожно-яблочные оладьи

Творожные оладьи / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
  2. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
  3. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
  4. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Оладьи на кефире

Оладьи на кефире / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В большую миску влейте кефир. Добавьте сахар, соль и яйцо, хорошо перемешайте венчиком.
  2. Всыпьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем.
  3. Размешайте тесто до однородности с помощью венчика. Оставьте получившееся густое тесто на 20 минут.
  4. Разогрейте сковородку с толстым дном, налейте масло на 1 см, разогревайте еще минуту. Большой ложкой выложите тесто в масло, по три-четыре штуки за раз.
  5. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Перед каждой новой выкладкой добавляйте немного масла.

Творожно-кокосовые оладьи

Фото: instagram.com/lera_goodfood/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Соединить творог, кефир, яйцо, хорошо перемешать до однородной массы.
  2. Добавить сахар, какао, ввести муку и соду. Дать тесту постоять.
  3. Жарить под крышкой на среднем огне с двух сторон.

К завтраку также можно приготовить оригинальную начинку для лаваша из курицы, сыра и овощей.

Здесь найдете рецепты сырников, творожного суфле и запеканки для идеального завтрака.

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