3 метода заваривания кофе в чашке – польский, бразильский и кубинский

Чашка для этого нужна с толстыми стенками, а кофе берите тонкого или среднего помола. Не заваривайте кофе кипятком, вода должна быть 90-95 градусов. Если любите кофе с сахаром и другими пряностями, то их нужно добавлять сразу

Методы заваривания кофе / Фото: freepik.com

Заваривания кофе в чашке – это удобно и быстрее, чем приготовление кофе на плите или в микроволновке. Это совсем не означает, что такой кофе будет не таким вкусным, как из кофеварки. Важно – знать особенности каждого метода. Общее для всех – используйте бутилированную воду и не заливайте кофе кипятком. Если вы еще не придумали, чем заняться этим летом, воспользуйтесь идеями из нашего календаря.

Что нужно знать, перед тем, как заваривать кофе

Выбирайте чашку с толстыми стенками / Фото: Pixabay

Для начала прогрейте свою чашку. Выбирайте керамическую, с толстыми стенками. Лучше брать кофе тонкого или среднего помола. Грубый помол обеспечит вам неприятные крупинки, которые будут всплывать, а кофе, смолотый практический в пыль, будет выглядеть мутноватым. Оптимальный кофе для заваривания в чашке – арабика. Еще лучше, если вы смелете его перед завариванием. Кофе, заваренный в чашке, можно смешивать с молоком, сиропами, украшать сливками.

Бразильский метод заваривания кофе

В прогретую чашку положите молотый кофе и залейте горячей водой. Примерная дозировка: 8-9 г молотых зерен на 100 мл воды. Настаивание длится 5 минут. За это время крупные частицы всплывают на поверхность, образуя "корку", которая препятствует остыванию жидкости. Перед тем, как выпить кофе, нужно при помощи ложечки удалить эту "корку" из чашки.

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Польский метод заваривания кофе

Один из самых распространенных среди нас методов заваривания. Для приготовления напитка нужен кофе тонкого или среднего помола. Примерная дозировка: 6-7 г на 100 мл воды. Насыпьте кофе в прогретую чашку. Добавьте сахар, если пьете с ним. По вкусу можно добавить корицу или кардамон. Сахар и специи лучше добавлять сначала, потом кофе желательно не перемешивать, чтобы не поднимать гущу наверх.

Затем залейте горячей водой кофе и в течение 15-20 секунд интенсивно размешивайте гущу. Теперь можно влить остальную воду и накрыть чашку блюдцем. Настаивать напиток около 5 минут.

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Кубинский метод заваривания кофе

Он практически, как и польский, но некоторые отличия все же есть. Готовят большую порцию кофе, около 200 г, преимущественно в стеклянном стакане. Напиток должен быть крепким, поэтому на 100 мл воды нужно 8-9 г молотого кофе. В этом методе используют тростниковый сахар, как правило, его много. По желанию в готовый кофе добавляют немного рома.

А к кофе можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Подробности – в видео.

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