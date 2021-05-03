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3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 мая, 07:00

Ольга Козачок

День Солнца, Поливальный понедельник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 3 мая

3 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 мая? Всемирный день свободы прессы, День Солнца. Светлый или Поливальный понедельник после Пасхи – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 мая.

3 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

3 мая в православной церкви отмечается Светлый понедельник, который начинает Пасхальную неделю. Также в этот день чтится память преподобного Феодора Трихины, святителей Григория и Анастасия Синаита, Патриарха Антиохийского, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, мученика младенца Гавриила Белостоцкого. Празднование Кипрской иконы Божией Матери.

В народе 3 мая, в первый день после Пасхи, отмечается мокрый или Поливальный понедельник. В этот день по традиции парни окатывают водой девушек с ног до головы, чтобы те были красивыми и здоровыми. Этот обряд связан с весенним очищением тела и души с помощью воды, которая издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников. А девушки взамен одаривают парней пасхальными яйцами.

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