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28 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 мая, 06:05

Ольга Козачок

Последний звонок – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 28 мая

28 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 28 мая?Последний звонок, Европейский День соседей, Международный день женского здоровья. День святого Пахомия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.

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Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 мая.

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Какой сегодня праздник

28 мая в православной церкви чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца, преподобного Исаии Киево-Печерского, преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

В народе 28 мая почитался Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что с этого дня становилось уже по-летнему тепло.

Приметы на 28 мая

Интересные и важные события в Украине и мире 28 мая

Кто родился 28 мая

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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