Последний звонок-2021: красивые поздравления и открытки

Прощальные слова одноклассникам и учителям, от родителей

Последний звонок Фото: Depositphotos

Последний звонок-2021 традиционно проходит в последнюю пятницу мая и в нынешнем году отмечается 28 мая. Life Сегодня приготовили подборку поздравлений с последним звонком для учителей и одноклассников, прикольные открытки с последним звонком и красивые стихи.

Для некоторых школьников последний звонок – лишь начало летних каникул. А для выпускников – это прощание со школой. Поздравить детей с этим важным днем помогут поздравления на последний звонок от родителей, которые подбодрят и дадут напутствие. Не забудьте выбрать и оригинальное поздравление учителей на последний звонок, для которых этот день так же важен, как и для учащихся.

А еще поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Пожелания на последний звонок своими словами

Последний звонок – это радостный день, светлый праздник, ведь сегодня мы поздравляем вас с окончанием школы, и вместе с тем – нам чуть жаль расставаться с вами! Дорогие ребята! Мы желаем вам долгой, счастливой жизни! Пусть экзамены не будут в тягость, но лишь подчеркнут ваши блестящие знания! Пусть впереди вас ждет немало интересных открытий и побед!

Последний звонок картинки | Фото: bonnycards

Вот и закончились школьные приключения! Звенит последний звонок! Столько лет – позади, а впереди… впереди целая жизнь! Не загадывай сейчас все строго, просто настройся на то, чтобы искать свой путь и если, кажется что он найден… не останавливаться на достигнутом! Ведь мир и человеческие возможности поистине безграничны! Поздравляю с последним звонком!

Поздравление на последний звонок учителям

Вы для нас – вторая мама,

Наш наставник и учитель!

Всех любила, понимала

Классный наш руководитель!

Пожелать хотим Вам счастья

И сказать спасибо Вам

За заботу и участие,

За стремление к мечтам!

Последний звонок картинки открытки | Фото: bonnycards

Спасибо Вам за Вашу доброту.

За Ваши знания, уроки, теплоту.

За все, что видеть нас вы научили.

За все, чему учить Вы нас спешили!

Вы нас всегда старались понимать,

За глупости и шалости прощать,

Делили с нами радость и беду,

Вы приучали нас к работе и труду.

Так рады мы, что жизнь связала нас,

Что мы попали именно в Ваш класс.

Желаем Вам душевного веселья.

Отличного всегда Вам настроения!

Последний звонок картинки | Фото: bonnycards

Последний звонок стихи

Под дождем или в зное,

Но в положенный срок,

Каждой новой весною

Есть последний звонок!

Он экзамена вроде,

Он итоги подводит

Десяти школьных лет.

Он прелюдия входа

В беспредельность дорог,

Он в любую погоду

Позовет за порог.

Он прекрасен, отчаян,

Стать трамплином готов,

Он сигналит к началу

Главных в жизни шагов.

Сколько в нем обещаний!

Вдаль зовет этот звон.

В нем и горечь прощаний,

И надежд миллион.

Последний звонок картинки | Фото: stihiprozy.ru

Одиннадцать классов – так много!

И школьные годы уже позади.

Пусть школа для каждого будет началом

Чего-то хорошего там, впереди!

Сейчас, перед выбором главной дороги,

О школе своей вспоминай, не забудь!

И пусть все преграды, любые тревоги

Легко огибает твой жизненный путь!

Последний звонок картинки прикольные | Фото: stihiprozy.ru

Прозвенел последний звонок,

И позвало к себе в гости лето.

Отучились последний урок,

Пусть знания прольются светом

На тернистый жизненный путь!

На дорогу к вершине и славе!

Поздравляю с последним звонком,

Всех, кто радоваться с нами вправе!

Последний звонок картинки | Фото: bonnycards

Последний звонок поздравления от родителей

Как быстро дети подросли,

И, провожая в путь серьезный,

Мы, мамы ваши и отцы,

Хотим сказать вам через слезы:



Нелегкий выбор предстоит,

Лишь открываются дороги.

Куда, и как, и с кем пойти

Здесь вы решаете на годы.



Желаем вам от всей души

Пройти все бури и ненастья,

И пусть всех вас на всем пути

Всегда сопровождает счастье!

Последний звонок картинки | Фото: bonnycards

Момент прекрасный и слегка волнительный,

Когда под песнь последнего звонка

Потоки благодарности родителей

Звучат за каждого ученика,



Спасибо школе, этим стенам вечным,

Для педагогов – много нежных слов

За то, что, мир взвалив на свои плечи,

Вы знания несете и любовь,



Спасибо вам за ваше всепрощение,

За самый главный жизненный урок,

И пусть звенит, как будто птичьей трелью,

Торжественный последний наш звонок!

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