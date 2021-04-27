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27 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 апреля, 05:05

Ольга Козачок

День кадровика Украины, Великий вторник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 27 апреля

Какой сегодня праздник, 27 апреля? День кадровика Украины. Великий вторник Страстной недели, Виленская икона Божией – в православном календаре. Мартын Лисогон – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын, Фома.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 апреля.

27 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

27 апреля в православной церкви наступает Великий вторник Страстной недели. В этот день Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи. Также в этот день чтится память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, мученика Ардалиона, мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Празднуется Виленская икона Божией Матери.

В народе 27 апреля почитался Мартын Лисогон. Считалось, что в этот день лисы оставляют старые норы и заселяются в новые, а потому на них просто охотиться – отсюда и название дня. Также в этот день следили за поведением ворон и строили догадки о будущем. На Мартына начиналась пахота и сев ранних хлебов. В Великий вторник люди занимались домашними делами, старались закончить ремонтные и грязные работы, завершить стирку и шитье, привести в порядок одежду к Пасхе.

Приметы на 27 апреля

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