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26 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Международный день памяти Чернобыля – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 26 апреля

Какой сегодня день, 26 апреля?Международный день памяти Чернобыля и День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Начало Страстной недели – в православном календаре. Фомаида Медуница – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Дмитрий, Марфа.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 апреля.

26 апреля: какой сегодня день / Фото: Pixabay

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Какой сегодня праздник

26 апреля в православной церкви наступает Великий понедельник Страстной недели, который известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы и воспоминанием ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи. Также в этот день чтится память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

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В народе 26 апреля почиталась Фомаида Медуница. Обычно в этот период люди собирали цветы медуницы, которую наделяли целебными свойствами, а еще рвали первые всходы щавеля и другой зелени. В Страстной понедельник следовало уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, молитвам.

Приметы на 26 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 26 апреля

Кто родился 26 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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