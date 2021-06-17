20-летняя дочь Веры Брежневой удивила точеной фигурой в бикини: Сколько родинок! (фото)

Дочь знаменитой артистки позировала в розовом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру и плоский животик. В то же время внимание подписчиков звездной девушки привлекли ее родинки

Дочь Брежневой Соня Киперман позировала в купальнике / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

20-летняя Соня Киперман, мама которой сегодня выпустила новый сингл о разочаровании в любви, показала новую серию фотографий в лучших традициях лета. Молодая модель позировала в купальнике, показав свою фигуру с разных ракурсов. Кстати, если вы тоже планируете сделать яркие фото во время летнего отдыха, смотрите наш туристический авто-гайд с электромобилем Jaguar.

Снимки Соня Киперман опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Раздельный купальник дополнила цепочка на животе дочки Веры Брежневой, подчеркивая талию.

"Лето, лето", – написала Соня Киперман на английском.

Как известно, Соня живет и учится в США, где она также работает моделью.

Дочь Веры Брежневой Соня / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Пользователи соцсети похвалили фигуру дочки Веры Брежневой. Многие сделали акцент на том, сколько у Сони Киперман родинок.

"Так много родинок"

"Столько родинок. Много времени понадобится чтобы их сосчитать"

"Живот как звёздное небо, млечный путь. Созвездие "Sonya"

"Соня красавица вся в маму. Такая же богиня"

Напомним, что Соня Киперман – старшая дочь Веры Брежневой. Девушка родилась в гражданском браке певицы и украинского политика Виталия Войченко. С ним артистка рассталась, когда Соня была еще маленькой.

Вторым супругом Веры Брежневой стал бизнесмен Михаил Киперман, который удочерил Соню. В браке у супругов родилась дочь Сара. Девочке сейчас 11 лет. Однако этот брак певицы тоже закончился – в 2012 Михаил и Вера развелись. Через три года певица связала себя узами брака со своим коллегой, продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе.

За последние годы не раз появлялись слухи о том, что Вера Брежнева ждет ребенка от Константина Меладзе. Однако на данный момент общих детей у звездной пары нет.

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Напомним, что на днях Вера Брежнева отфутболила подписчика из-за комментария о Лорак.