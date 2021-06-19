Версія українською
$ 27,17
32,44

19 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 июня, 07:25

Ольга Козачок

Троицкая родительская поминальная суббота, Международный день прогулки, День фермера в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 июня

19 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 19 июня? Международный день прогулки, День фермера в Украине. Троицкая родительская суббота – в православном календаре. Ларионов день – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июня.

Какой сегодня праздник

19 июня в православной церкви отмечается Троицкая родительская суббота. Совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

Читайте также: Троицкая родительская суббота 19 июня: что нужно нести в церковь

В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Название день получил потому, что в этот период люди занимались прополкой сорняков в поле.

Реклама

Приметы на 19 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня

Кто родился 19 июня

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Уже совсем скоро: идеальная дата для загадывания желаний День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы Троица-2021: главные традиции и ритуалы дня Троицкая родительская суббота 19 июня: что нужно нести в церковь
праздники приметы этот день в истории

Реклама