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Троицкая родительская суббота: тематические картинки и стихи

Сегодня, 05:50

Сегодня Троицкая родительская суббота-2021, когда положено добрыми словами и делами поминать умерших родственников и близких людей в церкви, на кладбище или дома.

Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
Фото: Unsplash

Сегодня, 19 июня, наступила Троицкая родительская суббота – особый день поминовения, когда в первую очередь чтится память умерших родителей и близких людей.

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Этот поминальный день отмечается перед праздником Святой Троицы, именно поэтому он получил такое название. Не забудьте помянуть близких людей, которых уже нет с вами. Life Сегодня подготовили картинки и открытки с поминальными словами и красивыми философскими стихами.

Троицкая родительская суббота: картинки
Троицкая родительская суббота: картинки
Фото: Pinterest

Троицкая родительская суббота: стихи и картинки

***

Перед Троицей в субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.

Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем –
Навсегда они с тобой.

Троицкая родительская суббота: картинки
Троицкая родительская суббота: картинки
Фото: Pinterest

Поминальная суббота перед Троицей: картинки в родительский день

***

На небеса уходят те, кого мы любим,
Родные, близкие, их больше не вернуть.
Но есть родительские дни, когда мы можем
Всех тех, кого любили, помянуть.

Их навестив, со вздохом улыбнемся.
И не прогоним с сердца светлой грусти тень.
Пусть нас услышат те, кого нет рядом,
В родительский, для нас особый день.

Троицкая родительская суббота: картинки
Троицкая родительская суббота: картинки
Фото: Pinterest

Добрые стихи в Троицкую родительскую субботу

***

Суббота Троицкая нынче наступает,
Ее в народе все родительской зовут.
Мы в этот день усопших предков вспоминаем.
Как ангелы, они от бед нас берегут.

Зажги сегодня тихо свечку на окошке
И помолись за всех, кто дорог и далек.
А после вспомни их и помолчи немножко.
Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.

Троицкая родительская суббота: картинки
Троицкая родительская суббота: картинки
Фото: Pinterest

Стихи в поминальный день перед Троицей

***

Пришла суббота Троицкая к нам,
Вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Освещают жизненный наш путь!

Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души, их покой,
И сами мы немного чище станем,
Благодаря молитве столь простой!

Троицкая родительская суббота: картинки
Троицкая родительская суббота: картинки
Фото: Pinterest

Троицкая родительская суббота: картинки и стихи

***

Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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