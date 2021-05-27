15 рецептов домашнего печенья – от ретровыпечки до современной трендовой

В этой подборке есть сладкое, соленое, а также печенье для тех, кто контролирует свой вес

Домашнее печенье с изюмом Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Домашнее печенье – это когда хочется уюта. Вам не нужно много времени, чтобы его испечь, а вот удовольствие от этого получите колоссальное. Для начала ознакомьтесь с секретами домашнего печенья, чтобы оно получилось идеальным, и – за дело. В этой подборке 15 рецептов – от нашего любимого печенья из детства до очень трендового сегодня.

Если вам хочется удивить близким отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Печенье "Курабье"

Фото: instagram.com/juli_sweets/

Ингредиенты

100 г – размягченное сливочное масло 82,5%

50 г – сахар

1 пакетик – ванильный сахар

1 шт. – белок

150 г – мука

любимый джем

Способ приготовления

Сливочное масло взбить добела с сахаром. Добавить белок, ванильный сахар, хорошо взбить. Добавить муку, взбить до однородности. Переложить тесто в кондитерский мешок с любимой насадкой. На противень, застеленный пергаментом, отсадить печенье. В центре каждого мокрым пальцем сделать небольшое углубление в центре. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут. Дать остыть и аккуратно заполнить серединки джемом.

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Домашнее печенье на кефире

Фото: instagram.com/foody.magic/

Ингредиенты

100 мл – кефирa

1 шт. – яйцo

60 мл – pacтительнoгo мaсла

1 cт. л. – сaхapа

250 г – муки

1 ч. л. – рaзpыхлитeля

Способ приготовления

Взбить яйцо вeнчиком, добавить сахар, размешать. Влить кефир и растительное масло, размешать. Всыпать часть муки и разрыхлитель, перемешать. Добавить вторую часть муки. Замесить тeстo и pаcкатать до толщины 1 см. Посыпать сахаром по всeй поверхности, разрезать нa нeбольшиe квадраты. Переложить нa пpoтивeнь, застeлeннoй бумагой для выпeчки. Выпекать в разогретой до 180 грaдycoв дуxовке 15 минyт.

Мятное печенье

Фото: instagram.com/mila_fruit_bakery/

Ингредиенты

Мята – 20 г

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 200 г

Способ приготовления

Мяту с сахаром перебить блендером до однородной консистенции. Добавить яйцо, размягчение сливочное масло и еще раз смешать при помощи блендера. Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать. Из теста сформировать шарики (должно получиться около 20 шт.). Разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье с изюмом

Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Ингредиенты

Творог – 180 г

Хлопья овсяные – 80 г

Мука пшеничная – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 80 г

Сахар – 100 г

Щепотка соли

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Изюм – 50 г

Способ приготовления

Разогреть духовку до 190 градусов. Противень застелить пергаментом. Мягкое масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйцо и творог. Снова взбить. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и овсяные хлопья. Хорошо перемешать. Вмешать изюм. Сформировать печенье мокрыми руками и выпекать 20-25 минут до румяной корочки.

Кунжутное печенье

Кунжутное печенье / Фото: Pinterest

Ингредиенты

70 г муки

60 г сливочного масла

120 г сахара (обычного или коричневого)

1 яйцо

0,5 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ч. л. лимонного сока

160 г семян кунжута

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

Способ приготовления

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером. Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде). Духовку разогреть до 180 градусов. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера. Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.

Шоколадное печенье с мраморной корочкой

Шоколадное печенье с трещинками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

60 г черного горького шоколада

100 мл молока

250 г коричневого сахара

125 г сливочного масла

2 яйца

1/2 ч. л. соли

340 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. какао-порошка

1 щепотка перца душистого молотого

1 ч. л. ванильного экстракта

1 горсть орехов пекан

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления

В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 градусов.

Печенье на сметане

Печенье на сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2,5-3 стакана муки

250 г сливочного масла

1 стакан сахара

3/4 стакана сметаны

1 яйцо

1 ч. л. разрыхлителя

Для посыпки

1-2 ч. л. корицы

2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления

Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать. В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье. Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы. Выпекать до золотистого цвета при 200 градусов около 15-20 минут.

Творожное печенье как в детстве

Творожное печенье с сахарной посыпкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1/2 ч. л. разрыхлителя

150 г муки

200 г творога

Для посыпки

1 яичный желток

2 ст. л. сахара

Способ приготовления

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 градусов. Разотрите масло с сахаром с помощью венчика. Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог. Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень. Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Песочное печенье с апельсином

Апельсиновое печенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

225 г сливочного масла комнатной температуры

1/2 чашки + 2 ст. л. сахарной пудры

1/4 чашки крахмала или рисовой муки

1 1/2 чашки пшеничной муки

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. ванили

1 1/2 ч. л. апельсинового масла или мелко натертой цедры

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов. Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным. Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной. Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать. Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто. Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым. Переложить печенье на решетку и оставить остывать.

Соленое печенье с фетой и прованскими травами

Фото: popsugar.com

Ингредиенты

2 чашки (285 г) муки

1 ст. л. разрыхлителя

1 1/2 ч. л. соли

1 ст. л.прованских трав

170 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

1/2 стакана холодной пахты

1 холодное очень большое яйцо

200 г сыра фета

1 яйцо, взбитое с 1 ст. л. воды

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль и прованские травы в большой миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетирайте руками, пока смесь не станет похожей на хлебные крошки. Перемешайте пахту и яйцо в небольшой миске и вылейте в смесь из сливочного масла и муки. Аккуратно замесите тесто, в конце добавьте фету. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Разрежьте на 8 равных прямоугольников для большого печенья или на 16 треугольников для среднего. Смажьте печенье яйцом, взбитым с водой. Выпекайте в течение 17-20 минут или до тех пор, пока оно не подрумянится. Слегка остудите на решетке перед подачей.

Лимонное печенье с трещинками

Лимонное печенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

70 г сливочного масла

1 яичный белок

1 пакетик ванильного сахара

70 г сахарной пудры + 40 г для посыпки печенья

1 лимон (ярко-желтый, ароматный)

220 г пшеничной муки

40 г кукурузного крахмала

1 ч. л. разрыхлителя для теста

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы. Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать. С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко. К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать. Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой. Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень. Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

Печенье с миндальным лепестками

Миндальное печенье / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар – 80 г

Мука – 40 г

Сливочное масло – 59 г

40 г миндальных лепестков + для посыпки

Способ приготовления

Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая. Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку. Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками. Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут. Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара / Фото: freepik.com

Ингредиенты

1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)

1 упаковка творога

2 яйца

Изюм и/или семечки – по вкусу

Способ приготовления

Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки. Присыпьте противень овсяными хлопьями. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.

Бискотти с апельсином и клюквой

Фото: instagram.com/tasty_foood33

Ингредиенты

320 г муки

150 г сахара

55 г сливочного масла (растопить)

3 шт. яйца

2 ст. л апельсинового сока

75 г миндаля

120 г клюквы сушеной

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. цедры апельсина

0,5 ч. л. корицы

щепотка соли

Способ приготовления

В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить. Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности. К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать. Влить смесь к муке, замешать однородное тесто. Добавить клюкву, миндаль и перемешать. Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см) Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки. После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см). Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской

Для теста

100 г – сливочного масла (размягченного, 82%)

100 г – сметаны (4 ст. л., 10-15%)

200 г – муки (1,25 стакана объемом 250 мл)

20 г – сахарной пудры (1 ст. л.)

6 г – разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

Ванильный сахар (по желанию)

Приготовим тесто

Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки

2 шт. – банана

20 г – сахара (1 ст. л.)

10 г – сливочного масла

20 г – изюм

Приготовим банановую начинку

Бананы почистить и нарезать кубиками. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Приготовим печенье

Нарезать тесто брусками толщиной 1 см. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут. Печенье посыпать сахарной пудрой.

Здесь узнаете об интересной истории появления печенья с шоколадной крошкой и его рецепт.