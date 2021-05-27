Версія українською
$ 27,55
33,68

15 рецептов домашнего печенья – от ретровыпечки до современной трендовой

27 мая, 14:18

Ирина Маслова

В этой подборке есть сладкое, соленое, а также печенье для тех, кто контролирует свой вес

Домашнее печенье с изюмом Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Домашнее печенье – это когда хочется уюта. Вам не нужно много времени, чтобы его испечь, а вот удовольствие от этого получите колоссальное. Для начала ознакомьтесь с секретами домашнего печенья, чтобы оно получилось идеальным, и – за дело. В этой подборке 15 рецептов – от нашего любимого печенья из детства до очень трендового сегодня.

Если вам хочется удивить близким отличным подарком, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.

Печенье "Курабье"

Фото: instagram.com/juli_sweets/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сливочное масло взбить добела с сахаром. Добавить белок, ванильный сахар, хорошо взбить.
  2. Добавить муку, взбить до однородности. Переложить тесто в кондитерский мешок с любимой насадкой.
  3. На противень, застеленный пергаментом, отсадить печенье. В центре каждого мокрым пальцем сделать небольшое углубление в центре.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
  5. Дать остыть и аккуратно заполнить серединки джемом.

Читайте также: Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок

Домашнее печенье на кефире

Фото: instagram.com/foody.magic/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Взбить яйцо вeнчиком, добавить сахар, размешать.
  2. Влить кефир и растительное масло, размешать.
  3. Всыпать часть муки и разрыхлитель, перемешать. Добавить вторую часть муки.
  4. Замесить тeстo и pаcкатать до толщины 1 см.
  5. Посыпать сахаром по всeй поверхности, разрезать нa нeбольшиe квадраты.
  6. Переложить нa пpoтивeнь, застeлeннoй бумагой для выпeчки.
  7. Выпекать в разогретой до 180 грaдycoв дуxовке 15 минyт.

Мятное печенье

Фото: instagram.com/mila_fruit_bakery/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Мяту с сахаром перебить блендером до однородной консистенции.
  2. Добавить яйцо, размягчение сливочное масло и еще раз смешать при помощи блендера.
  3. Добавить муку с разрыхлителем. Перемешать.
  4. Из теста сформировать шарики (должно получиться около 20 шт.). Разложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье с изюмом

Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 190 градусов. Противень застелить пергаментом.
  2. Мягкое масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйцо и творог. Снова взбить.
  3. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и овсяные хлопья. Хорошо перемешать. Вмешать изюм.
  4. Сформировать печенье мокрыми руками и выпекать 20-25 минут до румяной корочки.

Кунжутное печенье

Кунжутное печенье / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.
  2. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером.
  3. Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку.
  4. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде).
  5. Духовку разогреть до 180 градусов. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера.
  6. Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.

Шоколадное печенье с мраморной корочкой

Шоколадное печенье с трещинками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
  2. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
  3. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
  4. Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
  5. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
  6. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
  7. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
  8. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
  9. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
  10. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 градусов.

Печенье на сметане

Печенье на сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для посыпки

Способ приготовления

  1. Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать.
  2. В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье.
  4. Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы.
  5. Выпекать до золотистого цвета при 200 градусов около 15-20 минут.

Творожное печенье как в детстве

Творожное печенье с сахарной посыпкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Реклама

Для посыпки

Способ приготовления

  1. Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Разотрите масло с сахаром с помощью венчика.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог.
  4. Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
  5. Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень.
  6. Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром.
  7. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите.
  8. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Песочное печенье с апельсином

Апельсиновое печенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Хорошо взбить масло, пока оно не станет воздушным.
  3. Добавить сахарную пудру и взбить еще, пока масса не станет светлой и пышной.
  4. Просеять крахмал и вмешать в масляную смесь. Затем просеять муку и соль, добавить к тесту и перемешать.
  5. Добавить ваниль, апельсиновое масло или цедру и перемешать. Замесить мягкое тесто.
  6. Выложить тесто ложкой на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга.
  7. Выпекать 18-20 минут, пока низ печений не станет слегка коричневым.
  8. Переложить печенье на решетку и оставить остывать.

Соленое печенье с фетой и прованскими травами

Фото: popsugar.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Перемешайте муку, разрыхлитель, соль и прованские травы в большой миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетирайте руками, пока смесь не станет похожей на хлебные крошки.
  3. Перемешайте пахту и яйцо в небольшой миске и вылейте в смесь из сливочного масла и муки. Аккуратно замесите тесто, в конце добавьте фету.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Разрежьте на 8 равных прямоугольников для большого печенья или на 16 треугольников для среднего.
  5. Смажьте печенье яйцом, взбитым с водой. Выпекайте в течение 17-20 минут или до тех пор, пока оно не подрумянится.
  6. Слегка остудите на решетке перед подачей.

Лимонное печенье с трещинками

Лимонное печенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы.
  2. Отдельно взбить яичный белок до пышной пены, добавить к сливочному маслу и аккуратно перемешать.
  3. С лимона снять цедру с помощью терки. Натирать так, чтобы не задевать белую часть лимона. Из лимона выжать сок и процедить его через мелкое ситечко.
  4. К сливочному маслу добавить цедру и сок лимона, перемешать.
  5. Затем добавить крахмал, просеянную с разрыхлителем муку, перемешать.
  6. Тесто разделить на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста скатать в шарик и приплюснуть в лепешку. Все лепешки сверху слегка посыпать сахарной пудрой.
  7. Противень выстелить бумагой для выпекания и переложить печенье на противень.
  8. Выпекать лимонное печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

Печенье с миндальным лепестками

Миндальное печенье / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
  2. Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая.
  3. Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку.
  4. Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто.
  5. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом.
  6. Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками.
  7. Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут.
  8. Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
  2. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
  3. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
  4. Присыпьте противень овсяными хлопьями.
  5. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.

Бискотти с апельсином и клюквой

Фото: instagram.com/tasty_foood33

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить.
  2. Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности.
  3. К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать.
  4. Влить смесь к муке, замешать однородное тесто.
  5. Добавить клюкву, миндаль и перемешать.
  6. Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см)
  7. Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки.
  8. После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см).
  9. Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской

Для теста

Приготовим тесто

  1. Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
  3. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки

Приготовим банановую начинку

  1. Бананы почистить и нарезать кубиками.
  2. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Приготовим печенье

  1. Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
  2. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
  3. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
  4. Печенье посыпать сахарной пудрой.

Здесь узнаете об интересной истории появления печенья с шоколадной крошкой и его рецепт.

Новости на эту же тему:

Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков Как приготовить идеальную слоеную выпечку: 5 важных лайфхаков Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста 3 самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей
рецепты шоколад печенье

Реклама