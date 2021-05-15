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15 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 мая, 07:25

Ольга Козачок

Международный день семьи, День науки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 15 мая

15 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 15 мая?Международный день семьи, День науки в Украине. День святителя Афанасия Великого – в православном календаре. Соловьиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 мая.

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Какой сегодня праздник

15 мая в православной церкви чтится память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского, чудотворца, мучеников Йеспер и Зои и детей их, Кириака и Феодула, благоверного и равноапостольного царя Бориса, во святом крещении Михаила, который принял крещение со своим народом в IX в. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Празднование Путивльской иконы Божией Матери.

В народе почитались Борис и Глеб Сеятели. Также день назывался Соловьиным праздником, потому что как раз в этот период особенно сильно пели птицы. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля.

Приметы на 15 мая

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