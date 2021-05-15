15 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 15 мая?Международный день семьи, День науки в Украине. День святителя Афанасия Великого – в православном календаре. Соловьиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 мая.
- Международный день семьи (International Day of Families) проводится под эгидой ООН с 1993 года с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.
- Международный день защиты климата (International Day of Climate) – экологический праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.
- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.
- День астрономии (Astronomy Day) отмечается с 1973 года профессионалами и любителями этой науки дважды в год и весной приходится на субботу, в период с середины апреля до середины мая, перед первой четвертью Луны.
- День науки в Украине – профессиональный праздник работников науки отмечается с 1997 года в третью субботу мая и в 2021 году приходится на 15 мая.
- День Европы в Украине отмечается с 2003 года в третью субботу мая с целью демонстрации стремления к сближению со странами Европейского Союза.
Какой сегодня праздник
15 мая в православной церкви чтится память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского, чудотворца, мучеников Йеспер и Зои и детей их, Кириака и Феодула, благоверного и равноапостольного царя Бориса, во святом крещении Михаила, который принял крещение со своим народом в IX в. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Празднование Путивльской иконы Божией Матери.
В народе почитались Борис и Глеб Сеятели. Также день назывался Соловьиным праздником, потому что как раз в этот период особенно сильно пели птицы. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля.
Приметы на 15 мая
- с Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето;
- если соловьи запели раньше кукушки – лето будет удачным;
- в этот день нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы;
- также плохая примета – давать деньги в долг.
Интересные и важные события в Украине и мире 15 мая
- 1648 – битва казаков с войсками Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого.
- 1848 – крестьянская реформа, согласно которой на землях Галичины отменялась крестьянская повинность.
- 1928 – первое появление на экранах мультипликационного героя Микки-Мауса.
- 1940 – в Америке в продаже появились нейлоновые чулки.
Кто родился 15 мая
- 1848 – Виктор Васнецов, русский художник, живописец, архитектор.
- 1859 – Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии.
- 1859 – Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссер, драматург.
- 1873 – Павел Скоропадский, украинский военачальник и политик, гетман Украины.
- 1891 – Михаил Булгаков, русский писатель, драматург, режиссер.
- 1953 – Майк Олдфилд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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