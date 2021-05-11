11 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Радоница, поминальный день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 11 мая

11 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 мая?Радоница – в православном календаре. Максим-Березосок – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.

День конституции празднует Лаос.

празднует Лаос. Национальный день "Ешь, что хочешь" (Eat What You Want Day) – в Америке отмечается неформальный праздник желудка, когда сняты все ограничения на неправильные и вредные блюда.

– в Америке отмечается неформальный праздник желудка, когда сняты все ограничения на неправильные и вредные блюда. Праздник первой борозды отмечает Таиланд.

Какой сегодня праздник

11 мая в православной церкви отмечается Радоница или Провода – поминовение умерших. Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших, мучеников Дади, Максима и Квинтилиана, мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, святителя Кирилла, епископа Туровского.

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В народе почитался Максим-Березосок. Как понятно из названия, в этот период люди активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но также использовали для лечения многих болезней. На Радоницу продолжалось поминание умерших родных.

Приметы на 11 мая

березовый сок лучше собирать в ясную погоду – тогда он более целебный;

ветер дует с юга – лето будет грозовым;

теплая звездная ночь – к хорошему урожаю;

на Радоницу нельзя выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить;

нельзя копать, заниматься огородом и садом;

нельзя шуметь, ругаться и вспоминать плохо вспоминать умерших.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 мая

1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.

1927 – образована Американская академия киноискусств.

1928 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1981 – состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.

1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.

2003 – на арене римского Колизея впервые выступил рок-музыкант – Пол Маккартни.

Кто родился 11 мая

1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, любитель небылиц, прототип Барона Мюнхгаузена.

1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".

1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.

1928 – Марко Феррери, итальянский кинорежиссер.

1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.

1966 – Кристоф Шнайдер, ударник немецкой группы Rammstein.

1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.