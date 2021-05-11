11 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 11 мая?Радоница – в православном календаре. Максим-Березосок – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.
- День конституции празднует Лаос.
- Национальный день "Ешь, что хочешь" (Eat What You Want Day) – в Америке отмечается неформальный праздник желудка, когда сняты все ограничения на неправильные и вредные блюда.
- Праздник первой борозды отмечает Таиланд.
Какой сегодня праздник
11 мая в православной церкви отмечается Радоница или Провода – поминовение умерших. Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших, мучеников Дади, Максима и Квинтилиана, мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, святителя Кирилла, епископа Туровского.
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В народе почитался Максим-Березосок. Как понятно из названия, в этот период люди активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но также использовали для лечения многих болезней. На Радоницу продолжалось поминание умерших родных.
Приметы на 11 мая
- березовый сок лучше собирать в ясную погоду – тогда он более целебный;
- ветер дует с юга – лето будет грозовым;
- теплая звездная ночь – к хорошему урожаю;
- на Радоницу нельзя выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить;
- нельзя копать, заниматься огородом и садом;
- нельзя шуметь, ругаться и вспоминать плохо вспоминать умерших.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 мая
- 1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.
- 1927 – образована Американская академия киноискусств.
- 1928 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире регулярная трансляция телепередач.
- 1981 – состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.
- 1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.
- 2003 – на арене римского Колизея впервые выступил рок-музыкант – Пол Маккартни.
Кто родился 11 мая
- 1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, любитель небылиц, прототип Барона Мюнхгаузена.
- 1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".
- 1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.
- 1928 – Марко Феррери, итальянский кинорежиссер.
- 1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.
- 1966 – Кристоф Шнайдер, ударник немецкой группы Rammstein.
- 1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.