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11 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 мая, 05:05

Ольга Козачок

Радоница, поминальный день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 11 мая

11 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 мая?Радоница – в православном календаре. Максим-Березосок – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.

Какой сегодня праздник

11 мая в православной церкви отмечается Радоница или Провода – поминовение умерших. Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших, мучеников Дади, Максима и Квинтилиана, мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, святителя Кирилла, епископа Туровского.

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В народе почитался Максим-Березосок. Как понятно из названия, в этот период люди активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но также использовали для лечения многих болезней. На Радоницу продолжалось поминание умерших родных.

Приметы на 11 мая

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