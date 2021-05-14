10 способов максимально вкусно воспользоваться сезоном спаржи

Супы, пироги, закуски и даже завтраки – спаржа хороша везде

Фото: instagram.com/kristinabosman, instagram.com/ira.bondaruk/

Хорошо, что теперь спаржа доступна и попробовать ее можно не только в дорогих ресторанах. Она полезна и всегда украсит стол благодаря своему виду и ни с чем несравнимому вкусу. Кто-то советует дополнять спаржей свои любимые завтраки, а кто-то предлагает идеи начинок для легких пирогов. Пришло время воспользоваться сезоном спаржи сполна. Ниже – 10 вариантов, как это сделать вкусно.

Если нужен самый необычный подарок на праздники мая, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников.

Пирог со спаржей и сулугуни

Фото: instagram.com/lolaelagina/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 упаковка

Спаржа – 300 г

Бекон – 150 г

Сулугуни – 200 г

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности. У спаржи отрезать твердые части. Промыть, высушить. Обернуть кусочками бекона. Сыр натереть на крупной терке или тонко нарезать. Тесто переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложить сыр, спаржу. Поперчить по вкусу. Выпекать при 200 градусах 30-40 минут до румяной корочки.

Спаржа кордон блю

Фото: instagram.com/ira.bondaruk/

Ингредиенты

Спаржа – 12 шт.

Сыр, ветчина – по 4 ломтика

Мука, панировочные сухари – по 100 г

Яйца – 2 шт.

Специи – по вкусу

Сливочное масло – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления

Спаржу почистить, отварить 7-9 минут в подсоленной воде со сливочным маслом и сахаром. Спаржу разделить на 4 порции и каждую порцию обернуть сыром, затем ветчиной. Зафиксировать зубочисткой. Обвалять рулетики сначала в муке, потом в яйце и в сухарях. Жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Читайте также: 10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Лосось со спражей

Фото: instagram.com/marina.dietolog/

Ингредиенты

Лосось – 170 г

Спаржа – 450 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль, черный перец, зелень – по вкусу

Лимон – 1 шт.

Способ приготовления⠀

Разогреть духовку до 205 градусов. Подготовить 4 листа пищевой фольги. Разделить спаржу на 4 равные части и разложить в центре каждой фольги. Смешать масло с измельченным чесноком. Сбрызнуть спаржу, посолить, поперчить. Филе лосося просушить и разрезать на 4 части, разложить на спаржу. Сбрызнуть рыбу чесночной смесью, приправить по вкусу. Сверху выложить свежую зелень и ломтики лимона, завернуть фольгу в конвертики. Выпекать около 20-25 минут.

Скрэмбл з козьим сыром и спаржей

Фото: instagram.com/svetlana_pp_resept/

Ингредиенты

Спаржа – 4-5 стеблей

Яйца – 3 шт.

Молоко – 50 мл

Сливочное масло – 1 ч. л.

Козий сыр мягкий – 2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Спаржу очистить, отломать жесткую нижнюю часть (2-3 см), бланшировать 5 минут в кипящей воде. Слить и оставить на несколько минут в миске с ледяной водой (для сохранения зеленого цвета). Отрезать верхушки (5 см) и отложить в сторону, а остальное нарезать на кусочки 0.5 см. Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить, добавить кусочки спаржи. На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь и жарить несколько минут на сильном огне, постоянно перемешивая. Снимайте как только скрэмбл "схватится", не передерживайте. Выложить скрэмбл на тарелку, сверху добавить верхушки спаржи, козий сыр.

Слоеный пирог со спаржей

Фото: instagram.com/mom_bakery26/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 упаковка

Сыр – 200 г

Спаржа – 100 г

Бекон – 100 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Раскатать тесто. Присыпать тертым сыром и выложить спаржу, предварительно обернув ее в беконе. Сверху добавить тертый сыр. Края пирога смазать желтком. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.

Крем-суп из спаржи

Крем-суп из спаржи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600 г спаржи

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

1/2 стакана белого сухого вина

3 стакана овощного бульона или воды

3 ст. л. сливок

Соль и перец по вкусу

1 луковица

Способ приготовления

Подготовленную спаржу нарезать на кусочки. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.

Завтрак с беконом, яйцами и спаржей

Реклама

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5-6 шт. зеленой спаржи

2 полоски бекона

1-2 яйца

1 ч. л. с горкой средне-острой горчицы

2 ч. л. лимонного сока

3 ст. л. оливкового масла

Соль, черный перец

Способ приготовления

Спаржу бланшировать 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим. Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо. Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок. Подавать спаржу с яйцом, беконом и горчичным соусом.

Крем-суп из зеленой спаржи

Спаржевый крем-суп / Фото: Pixabay

Ингредиенты

600 г спаржи

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

1/2 стакана белого сухого вина

3 стакана овощного бульона или воды

3 ст. л. сливок

Соль и перец по вкусу

1 луковица

Способ приготовления

Подготовленную спаржу нарезать на кусочки. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером. Влить сливки, разлить по тарелкам. Подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.

Киш с томатами и спаржей

Тарт со спаржей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Для теста

300 г муки

1 ч. л. соли

160 г масла

Несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки

500 г зеленой спаржи

250 г черри-томатов

150 г сыра с голубой плесенью

2 яйца

250 г сливочного сыра

Черный перец

Мускатный орех

Оливковое масло

Способ приготовления

Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Салат из спаржи, горошка или яиц

Салат из спаржи, горошка и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 куриных яйца

100 г бланшированной или консервированной спаржи

100 г замороженной стручковой фасоли

100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1 ч. л. готовой горчицы

1 ч. л. бальзамического уксуса

соль – по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

Здесь найдете 10 рецептов оригинальных блюд из кабачков.