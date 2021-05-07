10 неожиданных способов приготовления кабачков

Одни из самых долгожданных сезонных овощей – кабачки. Мы их любим за прекрасную сочетаемость практически со всем и за простоту приготовления. Их можно использовать не только во всевозможных овощных запеканках, но и готовить совершенно неожиданным способом. Ниже – 10 рецептов из кабачков.
Слойки с кабачками
Ингредиенты
- 1 упаковка – слоеное бездрожжевое тесто
- 3 шт. – кабачки
- 150 г – творожный сыр
- соль – по вкусу
- 5 г – копченая паприка
Способ приготовления
- Тесто разморозить. Кабачки нарезать тонкими полосками.
- Раскатать тесто, нарезать полосками шириной около 5 см, длиной 25 см.
- Выложить на тесто полоски кабачков, посолить по вкусу. Сверху на кабачки выложить небольшим слоем творожный сыр.
- Свернуть полоски в виде цветка.
- Форму для маффинов смазать растительным маслом, положить слойки.
- Смазать слегка взбитым яйцом, посыпать копченой паприкой.
- Выпекать при температуре 200 градусов в течение 25 минут.
Салат из кабачков (диетический)
Ингредиенты
- по 1 шт. – кабачок (можно цукини), авокадо, соленый огурец
- по 1 шт. – веточка кинзы, веточка базилика
- Соль, лимонный сок, чеснок – по вкусу
Добавки
- куриная грудка, тунец, яйцо – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок очистить от кожуры и нарезать вдоль тонкими слайсами. Слайсы нарезать вдоль тонкими полосками, как на спагетти или длинную лапшу.
- Погружным блендером измельчить вместе авокадо, огурец, зелень, соль и лимонный сок, чеснок.
- Перемешать соус с кабачковыми спагетти.
- Добавить или курицу, или тунец, или яйцо.
Кабачковый торт
Ингредиенты
- 200 г – кабачок
- 1 шт. – яйцо
- 20 г – мука пшеничная
- 50 г – помидор
- 20 г – твердый сыр
- зеленый лук – по вкусу
- 30 г – греческий йогурт
- 1 зуб. – чеснок
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, сок не сливать.
- Добавить муку, яйцо и щепотку соли. Выложить на сковороду, обжарить на небольшом огне, под крышкой, с двух сторон.
- Готовый блин разрезать на 4 части.
- Для начинки измельчить помидоры, сыр, зеленый лук и чеснок.
- Добавить йогурт, перемешать и собрать торт.
Кабачки с сыром в духовке
Ингредиенты⠀
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- 150 г – сыр⠀
- 1-2 шт. – кабачки⠀
- 1 шт. – яйцо⠀
- 1 шт. – луковица⠀
- 3 зуб. – чеснок⠀
- 1/2 ст. – майонез⠀
- 1/2 ст. – сметана⠀
- соль – по вкусу⠀
Способ приготовления
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- Кабачок можно не очищать от кожицы, если она тонкая, нарезать его поперек кружками по 1-1,5см толщиной. Лук нарезать тонкими кольцами.⠀
- Сыр потереть на крупной терке, чеснок очистить и потереть на мелкой терке, либо пропустить через пресс, выложить эти продукты в глубокую миску.⠀
- Добавить к сыру с чесноком сырое яйцо, майонез и сметану, перемешать все до однородности.⠀
- Кабачки выложить на смазанный маслом противень в один слой, на каждый кружок положить по колечку-два лука.⠀
- Сверху на каждый кабачок выложить по столовой ложке приготовленного соуса.⠀
- Поставить кабачки в нагретую до 180-200 градусов духовку и запекать 30 минут до готовности и зарумянивания.⠀
Салат из жареных кабачков
Летний салат / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 молодых кабачка или цукини
- 150 г руколы
- 3 спелых помидора
- 100 г феты или брынзы
- Оливковое масло и бальзамический соус – для заправки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
- Руколу промыть и обсушить.
- Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
- Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.
Кабачковые оладьи с сыром
Кабачковые оладьи с сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 небольших молодых кабачка
- Соль – по вкусу
- 3 небольших яйца
- Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
- Смесь молотых перцев – по вкусу
- Горсть рубленой петрушки
- 3 ст. л. муки с горкой
- 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок.
- Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
Лодочки из кабачков с курицей
Фаршированные кабачки / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 4 небольших кабачка
- 500 г куриного филе
- 1 крупная луковица
- 1 крупная морковь
- 3 зубчика чеснока
- 1 крупный помидор
- 2 ст. л. оливкового масла
- 200 мл сметаны
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- 100 г сыра (пармезан, гауда)
- Несколько веточек свежей петрушки – для подачи
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
- В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3-5 минут.
- Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
- Влить сметану и подержать на огне еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
- Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.
Хрустящие палочки из кабачков
Хрустящие кабачки с сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 молодых кабачка среднего размера
- 1 яйцо
- 1 ст. панировочных сухарей
- 1/2 ст. натертого твердого сыра (например, пармезана)
- Чесночный порошок (по желанию)
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть духовку до 200 °С.
- Кабачки хорошо промыть и нарезать длинными палочками.
- В маленькой миске смешать яйцо, соль и перец.
- В другой миске смешать панировочные сухари, сыр, чесночный порошок и немного соли.
- Погрузить кабачковые палочки сначала в яйцо, затем в панировочную смесь и выкладывать на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать 25–35 минут до румяного золотистого цвета.
Крем-суп из кабачков с чесночными гренками
Суп из кабачков / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 кг кабачков
- 1-2 луковицы
- 1 долька чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
- 200 мл сливок
- 1/2 ч. л. прованских или итальянских трав
- соль, молотый перец
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки с горкой
Для чесночных гренок
- Несколько ломтиков белого хлеба без корок
- 1 долька чеснока
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
- Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения.
- В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
- Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
- Подавать суп с крутонами и зеленью.
Рулетики из кабачков с орехами
Рулетики из кабачков с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Кабачок – 70 г
- Грецкий орех – 45 г
- Зерновая горчица – 5 г
- Чеснок – 1 г
- Зелень (петрушка, укроп) – 4 г
Для заправки
- Сок лимона – 50 мл
- Мед – 50 мл
- Горчица – 50 мл
- Растительное масло – 100 мл
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно 8 штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
- Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зерновую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
- Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.
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