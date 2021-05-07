10 неожиданных способов приготовления кабачков

Например, слоек, где в качестве начинки эти овощи, или салат с авокадо

Одни из самых долгожданных сезонных овощей – кабачки. Мы их любим за прекрасную сочетаемость практически со всем и за простоту приготовления. Их можно использовать не только во всевозможных овощных запеканках, но и готовить совершенно неожиданным способом. Ниже – 10 рецептов из кабачков.

Слойки с кабачками

Фото: instagram.com/rautmarket/

Ингредиенты

1 упаковка – слоеное бездрожжевое тесто

3 шт. – кабачки

150 г – творожный сыр

соль – по вкусу

5 г – копченая паприка

Способ приготовления

Тесто разморозить. Кабачки нарезать тонкими полосками. Раскатать тесто, нарезать полосками шириной около 5 см, длиной 25 см. Выложить на тесто полоски кабачков, посолить по вкусу. Сверху на кабачки выложить небольшим слоем творожный сыр. Свернуть полоски в виде цветка. Форму для маффинов смазать растительным маслом, положить слойки. Смазать слегка взбитым яйцом, посыпать копченой паприкой. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Салат из кабачков (диетический)

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti/

Ингредиенты

по 1 шт. – кабачок (можно цукини), авокадо, соленый огурец

по 1 шт. – веточка кинзы, веточка базилика

Соль, лимонный сок, чеснок – по вкусу

Добавки

куриная грудка, тунец, яйцо – по вкусу

Способ приготовления

Кабачок очистить от кожуры и нарезать вдоль тонкими слайсами. Слайсы нарезать вдоль тонкими полосками, как на спагетти или длинную лапшу. Погружным блендером измельчить вместе авокадо, огурец, зелень, соль и лимонный сок, чеснок. Перемешать соус с кабачковыми спагетти. Добавить или курицу, или тунец, или яйцо.

Кабачковый торт

Фото: instagram.com/elenagotovim_vmeste/

Ингредиенты

200 г – кабачок

1 шт. – яйцо

20 г – мука пшеничная

50 г – помидор

20 г – твердый сыр

зеленый лук – по вкусу

30 г – греческий йогурт

1 зуб. – чеснок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, сок не сливать. Добавить муку, яйцо и щепотку соли. Выложить на сковороду, обжарить на небольшом огне, под крышкой, с двух сторон. Готовый блин разрезать на 4 части. Для начинки измельчить помидоры, сыр, зеленый лук и чеснок. Добавить йогурт, перемешать и собрать торт.

Кабачки с сыром в духовке

Фото: кабачки с сыром в духовке

Ингредиенты⠀

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150 г – сыр⠀

1-2 шт. – кабачки⠀

1 шт. – яйцо⠀

1 шт. – луковица⠀

3 зуб. – чеснок⠀

1/2 ст. – майонез⠀

1/2 ст. – сметана⠀

соль – по вкусу⠀

Способ приготовления

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Кабачок можно не очищать от кожицы, если она тонкая, нарезать его поперек кружками по 1-1,5см толщиной. Лук нарезать тонкими кольцами.⠀ Сыр потереть на крупной терке, чеснок очистить и потереть на мелкой терке, либо пропустить через пресс, выложить эти продукты в глубокую миску.⠀ Добавить к сыру с чесноком сырое яйцо, майонез и сметану, перемешать все до однородности.⠀ Кабачки выложить на смазанный маслом противень в один слой, на каждый кружок положить по колечку-два лука.⠀ Сверху на каждый кабачок выложить по столовой ложке приготовленного соуса.⠀ Поставить кабачки в нагретую до 180-200 градусов духовку и запекать 30 минут до готовности и зарумянивания.⠀

Салат из жареных кабачков

Летний салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 молодых кабачка или цукини

150 г руколы

3 спелых помидора

100 г феты или брынзы

Оливковое масло и бальзамический соус – для заправки

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон. Руколу промыть и обсушить. Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики. Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.

Кабачковые оладьи с сыром

Кабачковые оладьи с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 небольших молодых кабачка

Соль – по вкусу

3 небольших яйца

Сухой гранулированный чеснок – по вкусу

Смесь молотых перцев – по вкусу

Горсть рубленой петрушки

3 ст. л. муки с горкой

100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления

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Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 небольших кабачка

500 г куриного филе

1 крупная луковица

1 крупная морковь

3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

2 ст. л. оливкового масла

200 мл сметаны

Соль, перец, паприка – по вкусу

100 г сыра (пармезан, гауда)

Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Способ приготовления

Духовку разогреть до 200 градусов. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3-5 минут. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась Влить сметану и подержать на огне еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Хрустящие палочки из кабачков

Хрустящие кабачки с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 молодых кабачка среднего размера

1 яйцо

1 ст. панировочных сухарей

1/2 ст. натертого твердого сыра (например, пармезана)

Чесночный порошок (по желанию)

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Нагреть духовку до 200 °С. Кабачки хорошо промыть и нарезать длинными палочками. В маленькой миске смешать яйцо, соль и перец. В другой миске смешать панировочные сухари, сыр, чесночный порошок и немного соли. Погрузить кабачковые палочки сначала в яйцо, затем в панировочную смесь и выкладывать на застеленный пергаментом противень. Выпекать 25–35 минут до румяного золотистого цвета.

Крем-суп из кабачков с чесночными гренками

Суп из кабачков / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг кабачков

1-2 луковицы

1 долька чеснока

2 ст. л. растительного масла

500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)

200 мл сливок

1/2 ч. л. прованских или итальянских трав

соль, молотый перец

50 г сливочного масла

1 ст. л. муки с горкой

Для чесночных гренок

Несколько ломтиков белого хлеба без корок

1 долька чеснока

Оливковое масло

Способ приготовления

Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Рулетики из кабачков с орехами

Рулетики из кабачков с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Кабачок – 70 г

Грецкий орех – 45 г

Зерновая горчица – 5 г

Чеснок – 1 г

Зелень (петрушка, укроп) – 4 г

Для заправки

Сок лимона – 50 мл

Мед – 50 мл

Горчица – 50 мл

Растительное масло – 100 мл

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно 8 штук. Слегка поджариваем с двух сторон. Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зерновую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку. Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.

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