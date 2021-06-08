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10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными

8 июня, 15:11

Ирина Маслова

В качестве заправки здесь не обязателен майонез, вполне подойдут сметана или йогурт

Теплый мясной салат / Фото: freepik.com

Одними овощными салатами сыт не будешь, даже если они самые полезные и из сезонных овощей. Иногда хочется салата с мясом. Это может быть курица, говядина или свинина, или просто ветчина. Плюс мясных салатов в том, что там есть овощи, а в качестве заправки можно брать йогурт или сметану. В том случае, когда не хочется майонеза. 10 рецептов сытных мясных салатов собраны ниже.

Салат "Кобб"

Салат "Кобб" / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все нарезанные по вкусу ингредиенты.
  2. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Салат "Грибная поляна"

Салат "Грибная поляна" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
  2. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
  3. Зелень промыть и обсушить.
  4. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
  5. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
  6. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
  7. Выложить слой тертого сыра.
  8. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
  9. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Салат с пекинской капустой и сухариками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить.
  2. Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками.
  3. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить майонезом.
  4. Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.

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Зеленый салат с курицей и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

Для курицы

Для салата

Способ приготовления

  1. Пожарить мясо, посолить, поперчить.
  2. Все ингредиенты для салата порезать по вкусу, добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку.
  3. Смешать все ингредиенты для заправки.
  4. На зелень выложить курицу и полить заправкой.

Салат с ростбифом и овощами

Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
  2. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками.
  3. Обжарьте стейк на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
  5. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
  6. Говядину нарежьте тонкими ломтиками.
  7. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи.
  8. Приправьте солью и перцем, перемешайте.
  9. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.

Салат с мясом и кунжутом

Салат с мясом и кунжутом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок.
  2. Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте.
  3. Половину острого перца освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте.
  4. Приготовьте заправку. Соедините бальзамик, лимонный сок, мед, добавьте острый перец и стебли кинзы. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый соус и перемешайте.
  5. Мясо нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут.
  6. Огурец и сельдерей нарежьте соломкой.
  7. Пекинскую капусту нашинкуйте, вторую половину острого перца нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки.
  8. Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.

Салат с мясом и овощами

Мясной салат с овощами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
  3. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
  4. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
  5. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
  6. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Куриную грудку обжарить до готовности.
  2. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
  3. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
  4. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
  5. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Салат из свеклы с курицей и орехами

Салат из свеклы с курицей и орехами

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить, приготовить на пару или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Натереть на крупной терке или нарезать свеклу мелкими кубиками.
  2. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и мелко нарезать.
  3. Грецкие орехи по желанию поджарить на сухой сковороде. Затем мелко порубить ножом или сложить в пакет и измельчить с помощью скалки.
  4. Смешать курицу, свеклу и орехи в салатнице.
  5. Добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока, заправить салат майонезом. По желанию посолить.
  6. Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник, чтобы салат остыл. Перед подачей салат можно украсить зеленью или дополнительной порцией орехов.

Салат "Обжора"

Салат "Обжора" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе отварить. Нарезать мясо и корнишоны. Сыр натереть на крупной терке.
  2. Чеснок, зелень измельчить.
  3. Все ингредиенты сложить в салатник. Добавить сметану или домашний майонез.
  4. Посолить, поперчить и перемешать.

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