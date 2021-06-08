10 мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными

В качестве заправки здесь не обязателен майонез, вполне подойдут сметана или йогурт

Теплый мясной салат / Фото: freepik.com

Одними овощными салатами сыт не будешь, даже если они самые полезные и из сезонных овощей. Иногда хочется салата с мясом. Это может быть курица, говядина или свинина, или просто ветчина. Плюс мясных салатов в том, что там есть овощи, а в качестве заправки можно брать йогурт или сметану. В том случае, когда не хочется майонеза. 10 рецептов сытных мясных салатов собраны ниже.

Салат "Кобб"

Салат "Кобб" / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Салат айсберг – 100 г

Помидоры черри – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста

Авокадо – 1 шт.

Дорблю – 50 г

Запеченная куриная грудка – 150 г

Для соуса

Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

Способ приготовления

Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все нарезанные по вкусу ингредиенты. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Салат "Грибная поляна"

Салат "Грибная поляна" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 банка консервированных шампиньонов

2 шт. вареного картофеля

100 г сыра

100 г ветчины

3 яйца

4 ст. л. майонеза

1 пучок зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз. Зелень промыть и обсушить. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом. Выложить слой тертого сыра. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Салат с пекинской капустой и сухариками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Яйцо куриное – 3 шт.

Пекинская капуста – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Сладкий перец – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Белый хлеб – по вкусу

Куриное филе – 200 г

Укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – на кончике ножа

Майонез – по вкусу

Способ приготовления

Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить. Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить майонезом. Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.

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Зеленый салат с курицей и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

2 ст. л. натурального йогурта

1 зубчик чеснока

Несколько веточек свежей петрушки

1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока

Для курицы

4 филе куриных бедер

1 ст. л. оливкового масла

Соль и перец

Для салата

2 стебля зеленого лука

Горсть листьев мяты

Несколько веточек укропа

Пучок салатных листьев

1 ст. л. свежевыжатого сока лимона

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. тертого пармезана

Способ приготовления

Пожарить мясо, посолить, поперчить. Все ингредиенты для салата порезать по вкусу, добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку. Смешать все ингредиенты для заправки. На зелень выложить курицу и полить заправкой.

Салат с ростбифом и овощами

Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Помидоры – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Салат листовой – 1 пучок

Лук красный – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Тимьян свежий – 3 веточки

Петрушка – 1 пучок

Морская соль – 1 щепотка

Перец горошком – 1/2 ч. л.

Говядина – 150 г

Способ приготовления

Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками. Обжарьте стейк на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами. Говядину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи. Приправьте солью и перцем, перемешайте. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.

Салат с мясом и кунжутом

Салат с мясом и кунжутом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Запеченная телятина или курица – 300 г

Капуста пекинская – 500 г

Огурец – 1 шт.

Черешки сельдерея – 5 шт.

Перья зеленого лука – 5 шт.

Перец острый красный – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Кинза – по вкусу

Семена кунжута – 30 г

Масло кунжутное – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Бальзамик – 1 ст. л.

Мед – 25 г

Способ приготовления

Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок. Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте. Половину острого перца освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте. Приготовьте заправку. Соедините бальзамик, лимонный сок, мед, добавьте острый перец и стебли кинзы. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый соус и перемешайте. Мясо нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут. Огурец и сельдерей нарежьте соломкой. Пекинскую капусту нашинкуйте, вторую половину острого перца нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки. Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.

Салат с мясом и овощами

Мясной салат с овощами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Пучок салатной зелени

Говядина отварная нежирная – 200 г

Помидоры – 1-2 шт.

Огурцы свежие – 2 г

Лук салатный – 100 г

Оливковое масло – для заправки

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Сок лимона – по вкусу

Способ приготовления

Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Руккола или микс салатов – 50 г

Кусочки куриной грудки – 2-3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки

Оливковое масло

Апельсиновый сок

Горчица – 1 ст. л.

Соль

Способ приготовления

Куриную грудку обжарить до готовности. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

Салат из свеклы с курицей и орехами

Салат из свеклы с курицей и орехами

Ингредиенты

2 средние свеклы

1 куриное филе

50 г грецких орехов

2-3 зубчика чеснока

150 мл майонеза

соль – по вкусу

Способ приготовления

Свеклу отварить, приготовить на пару или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Натереть на крупной терке или нарезать свеклу мелкими кубиками. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и мелко нарезать. Грецкие орехи по желанию поджарить на сухой сковороде. Затем мелко порубить ножом или сложить в пакет и измельчить с помощью скалки. Смешать курицу, свеклу и орехи в салатнице. Добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока, заправить салат майонезом. По желанию посолить. Перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник, чтобы салат остыл. Перед подачей салат можно украсить зеленью или дополнительной порцией орехов.

Салат "Обжора"

Салат "Обжора" Фото: instagram.com/gotovim_s_makhno/

Ингредиенты

Филе индейки (курицы) – 200 г

Сыр, кукуруза – по 70 г

Морковь по-корейски – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Корнишоны – 7-8 шт.

Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.

Зелень, соль перец – по вкусу

Способ приготовления

Филе отварить. Нарезать мясо и корнишоны. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок, зелень измельчить. Все ингредиенты сложить в салатник. Добавить сметану или домашний майонез. Посолить, поперчить и перемешать.

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