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10 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 мая, 00:05

Ольга Козачок

День апостола Симеона, сродника Господня – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 мая

10 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 мая? День Иерусалима. День апостола Симеона, сродника Господня, поминальные дни – в православном календаре. Семена Ранопашца – в народном календаре. Именины празднуют Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 мая.

Какой сегодня праздник

10 мая в православной церкви отмечается 2-я неделя после Пасхи. Продоллжаются поминальные дни в канун Радоницы. Также в этот день чтится память апостола и священномученика Симеона, сродника Господня, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского, праведного Евлогия, Странноприимца.

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В народе отмечался день Семена Ранопашца. Как понятно из названия, в это время начинались ранние работы по вспашке полей.

Приметы на 10 мая

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