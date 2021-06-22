10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару

Как правило, основная часть холодных супов – овощные. Но можно приготовить окрошку с мясом или добавить немного отварной курицы к крем-супу из кукурузы. Также в этой подборке найдете рецепт клубничного супа

Холодный суп на йогурте / Фото: freepik.com

Летом, когда мяса не всегда хочется, можно наслаждаться не только салатами из сезонных овощей. Супы – это тоже вкусно. Они прекрасно охлаждают в жару, к тому же еще и полезные. Кроме наших любимых окрошки, свекольника и гаспачо, в этой подборке оригинальные супы из авокадо, цветной капусты и даже сладкий – из клубники. Если вы пока не придумали, чем ярко и полезно заняться этим летом – ищите идеи в нашем календаре летних лайфхаков.

Холодный суп с щавелем и фетой

Суп с щавелем и фетой / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Ингредиенты

Кефир – 600 г

Щавель – 150 г

Огурец – 100 г

Фета – 100 г

Редис – 4 шт.

Яйца – 1 шт.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Отварить яйцо. В чашу блендера налить половину кефира, добавить щавель и измельчить. Долить остальной кефир, фету, оливковое масло. И все тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Добавить лимонный сок. Очистить огурцы от кожуры и нарезать кубиками. Редис промыть и также нарезать кубиками. Яйцо измельчить любым способом и добавить в суп. Разлить по тарелкам, добавить редис, украсить фетой.

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Суп с цветной капустой

Суп с цветной капустой / Фото: instagram.com/belorychka_nn/

Ингредиенты

Вода – 600 мл

Орехи – 70 г

Свежий красный перец – ½ шт.

Перец халапеньо – ½ шт.

Укроп – ½ пучка

Изюм – 95 г

Соль – по вкусу

Авокадо – 1 шт.

Цветная капуста – по вкусу

Способ приготовления

Измельчить в блендере орехи с водой. Добавить красный перец, халапеньо, авокадо, изюм, укроп и соль. Капусту отварить, перебить блендером, добавить в суп. Добавить нарезанное кубиками авокадо, украсить зеленью.

Таратор





Болгарский суп таратор / Фото: instagram.com/bloknotkhozyayki/

Ингредиенты

Кефир или жидкий йогурт – 400-500 мл

Вода – 1 стакан

Огурец (длинный) – 1 шт.

Грецкий орех – 10-12 шт.

Укроп – 1 пучок

Чеснок – 4 зубчика

Оливковое масло – 1 ст. л.

Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Огурец очистить и нарезать мелким кубиком. Выложить в тарелку, посолить (чтобы начал выделятся сок). Чеснок, грецкие орехи и укроп мелко порубить, положить к огурцу. Залить кефиром (йогуртом), добавить соль, перец, масло. Если суп получился слишком густой, развести водой до нужной консистенции.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.

Красный сладкий лук, нарезанный – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1-2 ст. л.

Кинза или петрушка, порезанная – 2 ст. л.

Кефир – 150 мл

Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера. Измельчить до однородной консистенции. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Гаспачо: рецепт с томатным соком

Гаспачо с сухариками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Томаты спелые – 6 шт.

Томатный сок – 1 стакан

Огурец свежий – 2 шт.

Стебель сельдерея – 2 шт.

Перец горький (маленький) – 1 шт.

Соль, сахар – по вкусу

Уксус бальзамический – 1 ст. л.

Базилик свежий (петрушка) – 4 веточки

Сухари из белого хлеба – 4 ст. л.

Способ приготовления

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Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца. Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус. Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку. Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).

Свекольник классический

Свекольник: рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты

3 шт. молодой свеклы

2 шт. отварного картофеля

1 свежий огурец

Зеленый лук – по вкусу

3 яйца

1 пучок укропа

1 л кипяченой воды

Соль, сахар – по вкусу

Лимонная кислота – на кончике ножа

4 ст. л. сметаны

Способ приготовления

Две свеклы отварите, одну – запеките в духовке, пока она не станет мягкой. Очистите и нарежьте соломкой. Порежьте на кубики картофель, яйцо, зеленый лук, смешайте со свеклой и залейте холодной кипяченой водой. Дайте настояться в течение минимум часа. Доведите суп до вкуса, добавив соль, сахар и лимонную кислоту. Перед подачей разложите в тарелки мелко порезанный укроп и сметану.

Окрошка: рецепт на кефире с ветчиной

Окрошка на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 яиц

3 картофелины

1 морковь

1 пучок зеленого лука

1 пучок укропа

200 г ветчины

4 огурца

6 шт. редиса

1,5 л кефира 1% жирности

Соль, молотый черный перец

Способ приготовления

Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков. Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли. Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.

Холодный кукурузный суп

Кукурузный суп / Фото: instagram.com/postny_day/



Ингредиенты

Кукуруза – 500 г

Желтые помидоры – 300 г

Сладкий желтый перец – 1 шт.

Белый лук – 1/2 шт.

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Огурец, лук, редис – для украшения

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

В блендере измельчить все ингредиенты до однородной массы. Пропустить суп через сито и охладить. Посолить, поперчить. Разлить суп в миски, украсить огурцами, редисом и зеленью.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции)

Квас или минеральная вода – 1 л

Картофель – 2 шт.

Куриное филе отваренное – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Горчица – 50 г

Зеленый лук – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей. Все нарезанные ингредиенты смешайте. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.

Клубничный суп с мороженым

Клубничный суп-пюре с мороженым / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

150 г клубники

50 мл красного сухого вина

30 г сахара

30 г воды

50 г ванильного мороженого

Способ приготовления

Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать. В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут. Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами. Подавать теплым либо холодным.

И еще один рецепт узнаете из видео – это кавказский холодный суп.

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