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10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару

22 июня, 12:00

Ирина Маслова

Как правило, основная часть холодных супов – овощные. Но можно приготовить окрошку с мясом или добавить немного отварной курицы к крем-супу из кукурузы. Также в этой подборке найдете рецепт клубничного супа

Холодный суп на йогурте / Фото: freepik.com

Летом, когда мяса не всегда хочется, можно наслаждаться не только салатами из сезонных овощей. Супы – это тоже вкусно. Они прекрасно охлаждают в жару, к тому же еще и полезные. Кроме наших любимых окрошки, свекольника и гаспачо, в этой подборке оригинальные супы из авокадо, цветной капусты и даже сладкий – из клубники. Если вы пока не придумали, чем ярко и полезно заняться этим летом – ищите идеи в нашем календаре летних лайфхаков.

Холодный суп с щавелем и фетой

Суп с щавелем и фетой / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить яйцо. В чашу блендера налить половину кефира, добавить щавель и измельчить.
  2. Долить остальной кефир, фету, оливковое масло. И все тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Добавить лимонный сок.
  3. Очистить огурцы от кожуры и нарезать кубиками. Редис промыть и также нарезать кубиками. Яйцо измельчить любым способом и добавить в суп.
  4. Разлить по тарелкам, добавить редис, украсить фетой.

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Суп с цветной капустой

Суп с цветной капустой / Фото: instagram.com/belorychka_nn/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить в блендере орехи с водой.
  2. Добавить красный перец, халапеньо, авокадо, изюм, укроп и соль.
  3. Капусту отварить, перебить блендером, добавить в суп.
  4. Добавить нарезанное кубиками авокадо, украсить зеленью.

Таратор


Болгарский суп таратор / Фото: instagram.com/bloknotkhozyayki/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Огурец очистить и нарезать мелким кубиком. Выложить в тарелку, посолить (чтобы начал выделятся сок).
  2. Чеснок, грецкие орехи и укроп мелко порубить, положить к огурцу.
  3. Залить кефиром (йогуртом), добавить соль, перец, масло. Если суп получился слишком густой, развести водой до нужной консистенции.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
  2. Измельчить до однородной консистенции.
  3. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
  4. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.

Гаспачо: рецепт с томатным соком

Гаспачо с сухариками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца.
  2. Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус.
  3. Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку.
  4. Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).

Свекольник классический

Свекольник: рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Две свеклы отварите, одну – запеките в духовке, пока она не станет мягкой. Очистите и нарежьте соломкой.
  2. Порежьте на кубики картофель, яйцо, зеленый лук, смешайте со свеклой и залейте холодной кипяченой водой.
  3. Дайте настояться в течение минимум часа. Доведите суп до вкуса, добавив соль, сахар и лимонную кислоту.
  4. Перед подачей разложите в тарелки мелко порезанный укроп и сметану.

Окрошка: рецепт на кефире с ветчиной

Окрошка на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков.
  2. Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками.
  3. Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли.
  4. Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой.
  5. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом.
  6. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.

Холодный кукурузный суп

Кукурузный суп / Фото: instagram.com/postny_day/



Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В блендере измельчить все ингредиенты до однородной массы. Пропустить суп через сито и охладить. Посолить, поперчить.
  2. Разлить суп в миски, украсить огурцами, редисом и зеленью.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции)

Способ приготовления

  1. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.
  2. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.
  3. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.
  4. Все нарезанные ингредиенты смешайте.
  5. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.

Клубничный суп с мороженым

Клубничный суп-пюре с мороженым / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать.
  2. В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут.
  3. Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами.
  4. Подавать теплым либо холодным.

И еще один рецепт узнаете из видео – это кавказский холодный суп.

Рецепт изысканного французского супа вишисуаза найдете здесь.

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