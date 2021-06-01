10 полезных салатов из сезонных овощей и зелени, которые станут хитом этого лета

Салат с куриной грудкой и йогуртовой заправкой, instagram.com/npo100vkycno/

Когда лето, то и салаты нужно есть из сезонных овощей. Они не просто вкусны, но и полезны. Такие есть в этой подборке. Заправка этих салатов – растительное масло или йогурт. Если есть желание с помощью салатов еще и похудеть, то все, что оказались ниже, помогут это сделать. Конечно, по желанию это все можно заправить сметаной или майонезом.

Дачный салат

Фото: instagram.com/veratitova22/

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Салат, зеленый лук – по 1 пучку

Йогурт – 5 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварить, потереть на мелкой терке. Зелень нарезать, соединить с яйцами, заправить йогуртом. Посолить, поперчить.

Азиатский салат

Фото: instagram.com/muzh_na_kuhne/

Ингредиенты

Огурец – 1 шт.

Красный перец – 1 шт.

Желтый перец – 1 шт.

Чили перец (по желанию)

Морковь – 1 шт.

Кинза – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Кунжут – 1 пачка

Для заправки

Кунжутное масло – 4 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Рисовый уксус – 1 ст. л.

Сок одного лайма

Способ приготовления

Все овощи нарезать соломкой. Кунжут поджарить на сухой сковороде. Все ингредиенты для заправки взбить венчиком до загустения. Заправить овощи, украсить кунжутом и подавать.

Салат с баклажанами

Фото: instagram.com/gulima_cakes/

Ингредиенты

Баклажан – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Зелень – по вкусу

Картофельный крахмал – 2 ст. л.

Соль, соус кисло-сладкий – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать баклажаны на крупные куски, посолить и дать постоять 3 минуты. Отложить на салфетку, чтобы убрать жидкость. Обвалять в крахмале и обжарить до образования корочки. Отложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Нарезать помидоры и зелень. Все ингредиенты смешать, добавить соус.

Зеленый салат со шпинатом

Салат из шпината / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 больших пучка молодого шпината

2 горсти очищенного зеленого горошка

1 маленький острый зеленый перец

1 свежий огурец

Горсть очищенных несоленых фисташек

Горсть тертого пармезана

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль, перец

Способ приготовления

Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите. Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите. Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена. Огурец нарежьте четвертькольцами. Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец. Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите. Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

80 г киноа

5-6 шт. редиса

1 чашка молодого шпината

3 стебля зеленого лука (белая часть)

1 ст. л. лимонного сока

Соль, черный перец

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. меда

1/2 ч. л. лимонной цедры

Способ приготовления

Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком. Шпинат хорошо промыть. Редис нарезать очень тонкими кружочками. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

Салат "Николь" с куриной грудкой

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Ингредиенты

Моцарелла – 200 г

Куриная грудка вареная – 200 г

Морковь сырая – 200 г

Зеленый горошек – 1 ст. л.

Йогурт натуральный – 100 г

Чеснок, соль – по вкусу

Способ приготовления

Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать. Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.

Салат с клубникой и шпинатом

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Фото: instagram.com/pp_rita_/

Ингредиенты на две порции

Шпинат – 200 г

Клубника – 100-150 г

Козий сыр – 80 г

Авокадо – 1 шт.

Тыквенные семечки – 30 г

Немного кунжута

Для заправки

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Способ приготовления

Клубнику, сыр, шпинат нарезать по вкусу. Перемешать. Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат. Украсить тыквенными семечками и кунжутом.

Салат из груши и рукколы

Салат из руколы с грушей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

1 большой пучок рукколы

1 спелая груша с плотной мякотью

100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью

Оливковое масло

Светлый бальзамический уксус

Соль, перец

Способ приготовления

Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и сыра дор блю. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат с клубникой, грудкой и сыром

Салат с клубникой, курицей и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5-6 ягод клубники

1 пучок рукколы

1 куриное филе

100 г бри или камамбера

Горсть кедровых орехов

Соль, перец – по вкусу

Для заправки

2 ст. л. оливкового масла

1/2 ст. л. винного уксуса

Немного бальзамического соуса

Соль, молотая смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут. Клубнику и салат помыть и обсушить. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, рукколу порвать руками. На рукколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками. Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.

Салат из молодой капусты и редиса

Зеленый салат с редисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Капуста белокочанная – 250 г

Свежие огурцы – 3 шт.

Редис – 7 шт.

Несколько веточек укропа

Несколько стеблей зеленого лука

Оливковое масло – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу

Смесь молотых перцев

Способ приготовления

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. Добавить редис и огурцы. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Яичный салат с редисом и зеленым горошком

Яичный салат с редисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

6 сваренных вкрутую яиц

1 банка консервированного горошка

1 маленькая красная луковица

Горсть редиски

1 кислое яблоко

1 ст. л. йогурта

1 ч. л. французской горчицы

Соль, перец

Способ приготовления

Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами. Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Слейте жидкость из банки с горошком. Смешайте все ингредиенты с йогуртом и горчицей. Приправьте салат солью и перцем по вкусу.

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