10 полезных салатов из сезонных овощей и зелени, которые станут хитом этого лета

Салат с куриной грудкой и йогуртовой заправкой, instagram.com/npo100vkycno/
Когда лето, то и салаты нужно есть из сезонных овощей. Они не просто вкусны, но и полезны. Такие есть в этой подборке. Заправка этих салатов – растительное масло или йогурт. Если есть желание с помощью салатов еще и похудеть, то все, что оказались ниже, помогут это сделать. Конечно, по желанию это все можно заправить сметаной или майонезом.
Дачный салат
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Салат, зеленый лук – по 1 пучку
- Йогурт – 5 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца отварить, потереть на мелкой терке.
- Зелень нарезать, соединить с яйцами, заправить йогуртом. Посолить, поперчить.
Азиатский салат
Ингредиенты
- Огурец – 1 шт.
- Красный перец – 1 шт.
- Желтый перец – 1 шт.
- Чили перец (по желанию)
- Морковь – 1 шт.
- Кинза – 1 пучок
- Зеленый лук – 1 пучок
- Кунжут – 1 пачка
Для заправки
- Кунжутное масло – 4 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Рисовый уксус – 1 ст. л.
- Сок одного лайма
Способ приготовления
- Все овощи нарезать соломкой. Кунжут поджарить на сухой сковороде.
- Все ингредиенты для заправки взбить венчиком до загустения.
- Заправить овощи, украсить кунжутом и подавать.
Салат с баклажанами
Ингредиенты
- Баклажан – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Зелень – по вкусу
- Картофельный крахмал – 2 ст. л.
- Соль, соус кисло-сладкий – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать баклажаны на крупные куски, посолить и дать постоять 3 минуты. Отложить на салфетку, чтобы убрать жидкость.
- Обвалять в крахмале и обжарить до образования корочки. Отложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
- Нарезать помидоры и зелень. Все ингредиенты смешать, добавить соус.
Зеленый салат со шпинатом
Салат из шпината / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 больших пучка молодого шпината
- 2 горсти очищенного зеленого горошка
- 1 маленький острый зеленый перец
- 1 свежий огурец
- Горсть очищенных несоленых фисташек
- Горсть тертого пармезана
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль, перец
Способ приготовления
- Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите.
- Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите.
- Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена.
- Огурец нарежьте четвертькольцами.
- Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
- Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите.
- Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.
Салат из киноа с редисом
Салат из киноа и редиса / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 80 г киноа
- 5-6 шт. редиса
- 1 чашка молодого шпината
- 3 стебля зеленого лука (белая часть)
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, черный перец
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. меда
- 1/2 ч. л. лимонной цедры
Способ приготовления
- Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
- Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
- Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
- Шпинат хорошо промыть.
- Редис нарезать очень тонкими кружочками.
- В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
- Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.
Салат "Николь" с куриной грудкой
Ингредиенты
- Моцарелла – 200 г
- Куриная грудка вареная – 200 г
- Морковь сырая – 200 г
- Зеленый горошек – 1 ст. л.
- Йогурт натуральный – 100 г
- Чеснок, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать.
- Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.
Салат с клубникой и шпинатом
Ингредиенты на две порции
- Шпинат – 200 г
- Клубника – 100-150 г
- Козий сыр – 80 г
- Авокадо – 1 шт.
- Тыквенные семечки – 30 г
- Немного кунжута
Для заправки
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Мед – 1 ч. л.
Способ приготовления
- Клубнику, сыр, шпинат нарезать по вкусу. Перемешать.
- Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат. Украсить тыквенными семечками и кунжутом.
Салат из груши и рукколы
Салат из руколы с грушей / Фото: Pixabay
Ингредиенты
- 1 большой пучок рукколы
- 1 спелая груша с плотной мякотью
- 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
- Оливковое масло
- Светлый бальзамический уксус
- Соль, перец
Способ приготовления
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
- Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и сыра дор блю.
- Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Салат с клубникой, грудкой и сыром
Салат с клубникой, курицей и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 5-6 ягод клубники
- 1 пучок рукколы
- 1 куриное филе
- 100 г бри или камамбера
- Горсть кедровых орехов
- Соль, перец – по вкусу
Для заправки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ст. л. винного уксуса
- Немного бальзамического соуса
- Соль, молотая смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
- Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
- Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
- Клубнику и салат помыть и обсушить.
- Клубнику нарезать тонкими ломтиками, рукколу порвать руками.
- На рукколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками.
- Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.
Салат из молодой капусты и редиса
Зеленый салат с редисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Капуста белокочанная – 250 г
- Свежие огурцы – 3 шт.
- Редис – 7 шт.
- Несколько веточек укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Оливковое масло – 3-4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Смесь молотых перцев
Способ приготовления
- Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
- Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
- Добавить редис и огурцы.
- Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Яичный салат с редисом и зеленым горошком
Яичный салат с редисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 6 сваренных вкрутую яиц
- 1 банка консервированного горошка
- 1 маленькая красная луковица
- Горсть редиски
- 1 кислое яблоко
- 1 ст. л. йогурта
- 1 ч. л. французской горчицы
- Соль, перец
Способ приготовления
- Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами.
- Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками.
- Слейте жидкость из банки с горошком.
- Смешайте все ингредиенты с йогуртом и горчицей.
- Приправьте салат солью и перцем по вкусу.
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