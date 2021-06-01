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10 полезных салатов из сезонных овощей и зелени, которые станут хитом этого лета

1 июня, 13:52

Ирина Маслова

В подборке – оригинальные сочетания овощей и неожиданные заправки

Салат с куриной грудкой и йогуртовой заправкой, instagram.com/npo100vkycno/

Когда лето, то и салаты нужно есть из сезонных овощей. Они не просто вкусны, но и полезны. Такие есть в этой подборке. Заправка этих салатов – растительное масло или йогурт. Если есть желание с помощью салатов еще и похудеть, то все, что оказались ниже, помогут это сделать. Конечно, по желанию это все можно заправить сметаной или майонезом.

Дачный салат

Фото: instagram.com/veratitova22/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, потереть на мелкой терке.
  2. Зелень нарезать, соединить с яйцами, заправить йогуртом. Посолить, поперчить.

Азиатский салат

Фото: instagram.com/muzh_na_kuhne/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Все овощи нарезать соломкой. Кунжут поджарить на сухой сковороде.
  2. Все ингредиенты для заправки взбить венчиком до загустения.
  3. Заправить овощи, украсить кунжутом и подавать.

Салат с баклажанами

Фото: instagram.com/gulima_cakes/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать баклажаны на крупные куски, посолить и дать постоять 3 минуты. Отложить на салфетку, чтобы убрать жидкость.
  2. Обвалять в крахмале и обжарить до образования корочки. Отложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
  3. Нарезать помидоры и зелень. Все ингредиенты смешать, добавить соус.

Зеленый салат со шпинатом

Салат из шпината / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите.
  2. Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите.
  3. Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена.
  4. Огурец нарежьте четвертькольцами.
  5. Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
  6. Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите.
  7. Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
  2. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
  3. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
  4. Шпинат хорошо промыть.
  5. Редис нарезать очень тонкими кружочками.
  6. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
  7. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

Салат "Николь" с куриной грудкой

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать.
  2. Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.

Салат с клубникой и шпинатом

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Фото: instagram.com/pp_rita_/

Ингредиенты на две порции

Для заправки

Способ приготовления

  1. Клубнику, сыр, шпинат нарезать по вкусу. Перемешать.
  2. Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат. Украсить тыквенными семечками и кунжутом.

Салат из груши и рукколы

Салат из руколы с грушей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
  2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и сыра дор блю.
  4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат с клубникой, грудкой и сыром

Салат с клубникой, курицей и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
  2. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
  3. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
  4. Клубнику и салат помыть и обсушить.
  5. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, рукколу порвать руками.
  6. На рукколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками.
  7. Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.

Салат из молодой капусты и редиса

Зеленый салат с редисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
  2. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
  3. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
  4. Добавить редис и огурцы.
  5. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
  6. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Яичный салат с редисом и зеленым горошком

Яичный салат с редисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами.
  2. Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками.
  3. Слейте жидкость из банки с горошком.
  4. Смешайте все ингредиенты с йогуртом и горчицей.
  5. Приправьте салат солью и перцем по вкусу.

Здесь найдете 7 рецептов салатов с молодой капустой.

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