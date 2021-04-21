10 котов, которые шокируют людей своими габаритами (фото)

Пользователи Reddit делятся забавными фотографиями самых крупных котов. Размеры этих домашних питомцев реально впечатляют, а иногда даже шокируют

На платформе Reddit стала популярной страничка "Незаконно большие кошки", на которую подписались 13 тысяч участников. Все они делятся забавными фотографиями самых крупных котов – габариты этих домашних питомцев реально впечатляют, а иногда даже шокируют.

Многие из нас любят больших пушистых кошек, но стоит помнить, что избыточный вес – огромный вред для их здоровья. Хотя некоторые породы кошек, например мейн-куны, от природы крупнее. Так что не нужно мучить их различными диетами и ограничивать в еде!

Кроме этого, нам еще есть чем вас порадовать: ранее "Сегодня" подготовили креативный календарь подарков на апрель.

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Итак, предлагаем вам посмотреть нашу подборку снимков очаровательных гигантских котов.

1. Большой мальчик

Фото: Reddit | Illegallybigcats

2. Хозяин дома и какой-то мужик

Фото: Reddit | Illegallybigcats

3. Видно, кто из них умеет ловить рыбу

Фото: Reddit | Illegallybigcats

4. Пушистый мейн-кун

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Фото: Reddit | Illegallybigcats

5. Котики так быстро растут!

Фото: Reddit | Illegallybigcats

6. У него глаза больше, чем у хозяйки

Фото: Reddit | Illegallybigcats

7. После зимы

Фото: Reddit | Illegallybigcats

8. Маленький тигр

Фото: Reddit | Illegallybigcats

9. Настоящий гигант

Фото: Reddit | Illegallybigcats

10. Самая большая кошка в Нью-Йорке

Фото: Reddit | Illegallybigcats

Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.