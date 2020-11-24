Мужчина с кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали (фото)

За колоритной парочкой в Instagram следит 860 тысяч подписчиков

31-летний Дин Николсон из Шотландии в сентябре 2018 года решил кардинально изменить свою жизнь. Он сел на велосипед и отправится в большое путешествие по миру.

"Я устал от ежедневной работы с девяти до пяти и был готов к новым приключениям, – пишет мужчина на своей странице в Instagram. – Первая поездка прошла отлично – я объездил несколько разных стран и делился своими историями в социальных сетях".

По словам Дина, однажды он переходил границу с Черногорией и увидел бездомную кошку. Мужчине назвал ее Налой и решил продолжить свое путешествие уже вместе с ней. Теперь за колоритной парочкой в Instagram следит 860 тысяч подписчиков!

Посмотрите, сколько невероятно красивых мест им удалось увидеть:

1. Санторини, Греция

Фото: instagram.com/1bike1world

2. Каш, Турция

Фото: instagram.com/1bike1world

3. Ниффер, Франция

Фото: instagram.com/1bike1world

4. Габлиц, Австрия

Фото: instagram.com/1bike1world

5. Тбилиси, Грузия

Фото: instagram.com/1bike1world

6. Анталия, Турция

Фото: instagram.com/1bike1world

7. Будапешт, Венгрия

Фото: instagram.com/1bike1world

8. Братислава, Словакия

Фото: instagram.com/1bike1world

9. Димитровград, Болгария

Фото: instagram.com/1bike1world

10. Велика-Плана, Сербия

Фото: instagram.com/1bike1world

11. Адра, Испания

Фото: instagram.com/1bike1world

12. Вена, Австрия

Фото: instagram.com/1bike1world

13. Данбар, Великобритания

Фото: instagram.com/1bike1world

14. Байя, Венгрия

Фото: instagram.com/1bike1world

15. Аксарай, Турция

Фото: instagram.com/1bike1world

16. Ардешен, Турция

Фото: instagram.com/1bike1world

17. Мингечаур, Азербайджан

Фото: instagram.com/1bike1world

18. Гальштат, Австрия

Фото: instagram.com/1bike1world

19. Сукоро, Венгрия

Фото: instagram.com/1bike1world

20. Пирот, Сербия

Фото: instagram.com/1bike1world

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