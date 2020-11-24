Мужчина с кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали (фото)
За колоритной парочкой в Instagram следит 860 тысяч подписчиков
31-летний Дин Николсон из Шотландии в сентябре 2018 года решил кардинально изменить свою жизнь. Он сел на велосипед и отправится в большое путешествие по миру.
"Я устал от ежедневной работы с девяти до пяти и был готов к новым приключениям, – пишет мужчина на своей странице в Instagram. – Первая поездка прошла отлично – я объездил несколько разных стран и делился своими историями в социальных сетях".
По словам Дина, однажды он переходил границу с Черногорией и увидел бездомную кошку. Мужчине назвал ее Налой и решил продолжить свое путешествие уже вместе с ней. Теперь за колоритной парочкой в Instagram следит 860 тысяч подписчиков!
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