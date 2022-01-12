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Образ дня: королева Йорданії з'явилася у сорочці українського бренду Bevza

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 12:40
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Ранія аль-Абдалла здійснила перший офіційний вихід у 2022 році та обрала для важливої події стильну сорочку-пальто
Королева Рания в одежде украинского бренда осуществила первый официальный визит в 2022 году
Королева Рания в одежде украинского бренда осуществила первый официальный визит в 2022 году / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні знаменитості люблять українські модні марки. Нещодавно тільки ми писали про Мей Маск у пуховику від українського бренду на відпочинку у Швейцарії, тепер сама Ранія аль-Абдалла одягла одяг нашого дизайнера.

Королева Йорданії прибула до міста на північному заході країни, Аль-Солт, щоб зустрітися з молодіжними ініціативами та культурними організаціями. Це перший офіційний вихід Ранії аль-Абдалла у 2022 році.

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Королева Ранія у сорочці українського бренду Bevza
Королева Ранія у сорочці українського бренду Bevza / Фото: vogue.ua

Для зустрічі королева віддала перевагу легкому образу, родзинкою якого стало пальто-сорочка українського бренду BEVZA. Річ з осінньо-зимової колекції прикрашена трикутною кишенею.

Свій лук Ранія завершила темно-синіми джинсами під колір захисної маски та чорними кросівками.

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Королева Ранія у сорочці українського бренду Bevza
Королева Ранія у сорочці українського бренду Bevza / Фото: vogue.ua

Сорочка українського бренду BEVZA, в якій з'явилася Королева Ранія
Сорочка українського бренду BEVZA, в якій з'явилася Королева Ранія / Фото: instagram.com/bevza

Це не перший вихід королеви Ранії в одязі українського виробника. Раніше вона з'являлася у образах бренду Flow The Label.

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Нагадаємо, що Мадонна та Аманда Горман зустрічали 2022-й в аксесуарах від українського дизайнера

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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