Демі Мур, Галь Гадот, Єва Лонгорія та інші зірки на червоній доріжці премії Women In Hollywood

Червона доріжка церемонії Women In Hollywood 2021 / Фото: Getty Images
Вчора ввечері в новому музеї Американської кіноакадемії в Лос-Анджелесі відбулася щорічна премія Women In Hollywood, яку за традицією організовує журнал ELLE. Захід покликаний удостоїти нагородами жінок, задіяних в кіноіндустрії.
В цьому році лауреатами премії стали актриси: Анджеліна Джолі, Холлі Беррі, Джоді Комер, Джемма Чан, Дженніфер Хадсон, Рита Морено, Лорен Рідлофф, Галь Гадот і Сальма Хайек. Раніше ELLE зняли зірок для обкладинок листопадового номера видання.
В першу чергу нагороди вручаються за творчий і культурний внесок.
Відвідати премію вдалося не всім. Справа в тому, що на прем'єрі фільму "Вічні" були виявлені випадки інфікування коронавірусів, тому багатьом актрисам довелося відправитися на самоізоляцію. Так, наприклад, на червоній доріжці ми не помітили Анджеліну Джолі.
На червоній доріжці заходу блищали: Демі Мур в кутюрній сукні Schiaparelli, Холлі Беррі в платті Dundas x Revolve з квітковим принтом і сексуальними вирізами, Єва Лонгорія в класичному костюмі Ralph Lauren, Хейлі Бібер в чорно-білому образі Miu Miu, Галь Гадот в платті Saint Laurent трендового відтінку фуксії, Сіара в платті Mônot з відвертим розрізом і багато інших зірок.
Дивимося найкрасивіші виходи зірок на червоній доріжці.
Керрі Вашингтон в Ralph & Russo
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