Зендая приголомшила сукнею із золотою бронею і ефектом вагітності. Дивіться фото

Кожен вихід Зендаї на червоній доріжці – найкрасивіша і вражаюче подія, яку обговорюють мільйони людей у всьому світі ще тиждень по тому. Будь то Венеціанський кінофестиваль, вечірка Valentino або зйомка для модного глянцевого видання.
Цього разу 25-річна зірка підкорила публіку на щорічній церемонії нагородження Women in Film, що пройшла в Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Для червоної доріжки Зендая вибрала ефектну сукню з колекції Loewe сезону весна-літо 2022 року. Актриса прибула на захід в сірій сукні довжини максі із золотою пластиною на грудях, яка нагадувала броню.
З певного ракурсу золотий елемент вбрання мав цікавий візуальний ефект. Актриса виглядала наіби вагітна.
Образ зірка доповнила золотими туфлями-човниками з гострими носками і максі-сережками.
Над образом Зендаї працював зоряний стиліст Ло Роуч.
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Неймовірне плаття знаменитості креативний директор бренду Loewe Джонатан Андерсон представив тільки минулої п'ятниці в рамках Тижня моди в Парижі.
Ми насолоджуємося прекрасним образом Зендаї та з нетерпінням чекаємо побачити її стильні виходи в рамках промо-турів фільмів "Дюна" і "Людина-павук", де вона зіграла головні ролі.
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