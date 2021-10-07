Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

ТОП ресторан

Гості Chanel

Відпочинок на морі

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Зендая приголомшила сукнею із золотою бронею і ефектом вагітності. Дивіться фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
7 жовтня, 12:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
25-річна актриса знову затьмарила своїм образом всіх присутніх зірок. Правда сукня мала і дещо незвичний візуальний ефект
Зендая в самій ефектній сукні тижні
Зендая в самій ефектній сукні тижні / Фото: Getty Images

Кожен вихід Зендаї на червоній доріжці – найкрасивіша і вражаюче подія, яку обговорюють мільйони людей у всьому світі ще тиждень по тому. Будь то Венеціанський кінофестиваль, вечірка Valentino або зйомка для модного глянцевого видання.

Цього разу 25-річна зірка підкорила публіку на щорічній церемонії нагородження Women in Film, що пройшла в Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Реклама

Зендая на церемонії Women in Film в Лос-Анджелесі
Зендая на церемонії Women in Film в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Для червоної доріжки Зендая вибрала ефектну сукню з колекції Loewe сезону весна-літо 2022 року. Актриса прибула на захід в сірій сукні довжини максі із золотою пластиною на грудях, яка нагадувала броню.

З певного ракурсу золотий елемент вбрання мав цікавий візуальний ефект. Актриса виглядала наіби вагітна.

Реклама

Зендая в сукні Loewe з колекції весна-літо 2 022
Зендая в сукні Loewe з колекції весна-літо 2 022 / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила золотими туфлями-човниками з гострими носками і максі-сережками.

Над образом Зендаї працював зоряний стиліст Ло Роуч.

Реклама

Неймовірне плаття знаменитості креативний директор бренду Loewe Джонатан Андерсон представив тільки минулої п'ятниці в рамках Тижня моди в Парижі.

Loewe SS 2022
Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Ми насолоджуємося прекрасним образом Зендаї та з нетерпінням чекаємо побачити її стильні виходи в рамках промо-турів фільмів "Дюна" і "Людина-павук", де вона зіграла головні ролі.

Читайте також:

Зендая
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Додавайте у раціон продукти, збагачені вітаміном D
Дізнатися ТОП-5 продуктів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук
Хакнути
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Естетика дому
Інтер'єрна лінійка від Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти