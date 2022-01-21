Зірка Instagram – такса Му: курйозні та милі фото незвичайної собаки

Смешные фотографии новой звезды Instagram, таксы по кличке Му / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб ранок почався з посмішки, треба читати позитивні матеріали. Саме тому ми продовжуємо нашу серію смішних добірок. Сьогодні познайомимо вас із веселою таксою на ім'я Му, в яку неможливо не закохатися.

Завдяки соцмережам, для кожного з нас відкрито цілий світ, наповнений цікавими людьми. Але ще більше нам подобається шукати сторінки дивовижних тварин, які збирають більше лайків, ніж навіть деякі знаменитості. Для цього їм доводиться робити нічого!

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У Instagram з'явилася ще одна зірка – такса Му. Багатомовна кличка дана їй не просто так, адже, на перший погляд, як тільки ви подивитеся на її мордочку, може здатися, що перед вами звичайнісінька представниця своєї породи. Але забарвлення її корпусу більше нагадує забарвлення корови, тому вона й отримала своє ім'я.

Нестерпна легкість буття / Фото: instagram.com/moo_in_miami/

У кого там попа, як у Кім? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

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Підніміть лапи, хто готовий до весни / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Добре-добре, я тобі пригадаю! / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Ну й де мій англійський сніданок? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

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Це я так тішусь п'ятниці / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Людино, ти зараз серйозно? / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Що ти знову на роботу пішов? Ну щасти / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

Непоганий настрій на мене зійшов, ховай тапки! / Фото: Instagram.com/moo_in_miami

І більше ніколи не йди так надовго / Фото: instagram.com/moo_in_miami/

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