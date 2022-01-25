Знайди себе: 7 мемів про реалії першого місяця Нового року

7 мемів про реалії першого місяця Нового року

За лічені дні завершується січень - перший місяць Нового року. Не заперечуйте, що за останні дні не проігнорували декілька пунктів, які написали в плані на 2022-рік. Одне з них – скасоване тренування, бо лінь зранку перемогла. В 7 мемах ми покажемо "жизу", тож сенс ви одразу зрозумієте. Дивіться і надсилайте друзям. І пам’ятайте: сміх піднімає настрій та продовжує життя, тож кумедні меми щодень – must have.

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